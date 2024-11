Ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά μυστήρια του διαδικτύου μάλλον λύθηκε

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του διαδικτύου, που κράτησε περίπου 20 χρόνια, έφτασε επιτέλους σε λύση: το τραγούδι-φάντασμα, που είχε εντοπιστεί αρχικά μέσω μιας κασέτας από το ραδιόφωνο, έχει πλέον ταυτοποιηθεί.

Το τραγούδι «The Most Mysterious Song On the Internet» ήταν γρίφος για λάτρεις της μουσικής και διαδικτυακούς ερευνητές για σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι που τελικά αποκαλύφθηκε ότι ανήκει σε ένα συγκρότημα από τη Γερμανία. Το όνομά του είναι «Subways of Your Mind».

Η ιστορία ξεκινάει τη δεκαετία του 1980, όταν μια παρέα στη Γερμανία ηχογράφησε ένα τραγούδι που άκουσε στο ραδιόφωνο, σε κασέτα. Η Lydia, γνωστή και ως bluuely στο Reddit, αδελφή του ατόμου που ηχογράφησε την κασέτα, ανέβασε μια ψηφιακή έκδοση του τραγουδιού σε διάφορα διαδικτυακά φόρουμ το 2007, με την ελπίδα να βρει πληροφορίες για αυτό. Εικάζεται ότι το τραγούδι μεταδόθηκε από τον σταθμό NDR1 στο πρόγραμμα «Musik Für Junge Leute», αλλά οι λεπτομέρειες ήταν περιορισμένες.

Πώς έγινε η αποκάλυψη

Η αναζήτηση κλιμακώθηκε το 2019, όταν το Reddit «υιοθέτησε» το μυστήριο. Ο χρήστης gabgaskins δημοσίευσε το τραγούδι σε 44 subreddits σχετιζόμενα με τη μουσική, οδηγώντας στη δημιουργία ενός ειδικού subreddit, r/TheMysteriousSong. Το ενδιαφέρον αυξήθηκε ραγδαία, ειδικά μετά από ένα βίντεο που δημοσίευσε ο YouTuber Just Whang. Ακόμα και το Rolling Stone κάλυψε την ιστορία, ενώ οι ερευνητές αναζητούσαν τον παρουσιαστή της εκπομπής «Musik Für Junge Leute» και ανέλυσαν διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού, χωρίς αποτέλεσμα.

Τους τελευταίους μήνες, όμως, η έρευνα επικεντρώθηκε στο Hörfest, ένα φεστιβάλ μουσικής στο Αμβούργο. Οι χρήστες του Reddit συγκέντρωσαν μια λίστα με εκατοντάδες συγκροτήματα που είχαν συμμετάσχει στο φεστιβάλ και τα εξέταζαν ένα-ένα. Τελικά, ο χρήστης marijn1412 βρήκε ένα παλιό άρθρο σε τοπική εφημερίδα, στο οποίο αναφερόταν ένα συγκρότημα με το όνομα FEX από το Κίελο που είχε κερδίσει διαγωνισμό ταλέντων το 1984. Η μουσική τους περιγραφόταν ως ροκ με wave και pop επιρροές.

Ο marijn1412 εντόπισε τον Michael Hädrich, μέλος του FEX, ο οποίος του έστειλε κάποια τραγούδια του συγκροτήματος. Μεταξύ αυτών ήταν και το «Subways of Your Mind», το πολυαναζητημένο τραγούδι. Ο Hädrich, έκπληκτος, πληροφορήθηκε ότι το τραγούδι είχε αποκτήσει «θρυλική» φήμη στο διαδίκτυο και το καταχώρησε στην GEMA, τον γερμανικό οργανισμό διαχείρισης μουσικών δικαιωμάτων.

Μετά από αυτήν την ανακάλυψη, ο Hädrich ανακοίνωσε ότι το συγκρότημα FEX σχεδιάζει να επανενωθεί και να ξαναηχογραφήσει το τραγούδι, σχεδόν 40 χρόνια μετά την αρχική του ηχογράφηση. Το τραγούδι είναι πλέον διαθέσιμο στο διαδίκτυο, βάζοντας τέλος σε ένα μυστήριο που τροφοδότησε τη φαντασία χιλιάδων χρηστών για δεκαετίες.

Με πληροφορίες από Rolling Stones