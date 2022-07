Ένα από τα κορυφαία εστιατόρια του κόσμου βρίσκεται μέσα σε γήπεδο ποδοσφαίρου

Σουβλάκι, σάντουιτς και «το πολύ» κανένας λουκουμάς είναι τα πιο σίγουρα σνακ που θα βρει κάποιος σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Στην Δανία όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Διότι στον 8ο όροφο του εθνικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Δανίας, στην Κοπεγχάγη, δεν θα βρουν καντίνα αλλά το καλύτερο εστιατόριο του κόσμου.

Το Geranium ανακηρύχθηκε το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο, κατακτώντας την πρώτη θέση στα βραβεία World’s 50 Best Restaurants, σερβίροντας ένα εποχικό μενού Scandi, χωρίς κρέας.

Είναι ανοιχτό μόνο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, καθώς ο σεφ Rasmus Kofoed και ο συνιδιοκτήτης Soren Ledet πιστεύουν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Στο μεταξύ, το εστιατόριο δεν μπορεί να είναι και πάλι υποψήφιο στους επόμενους διαγωνισμούς, αλλά πλέον μπαίνει στην ειδική κατηγορία «Best of the Best», στην οποία περιλαμβάνονται το Noma της Κοπεγχάγης, το Eleven Madison Park της Νέας Υόρκης, το The Fat Duck κοντά στο Λονδίνο, το Osteria Francescana στη Μόντενα της Ιταλίας και το Mirazur στη Μεντόν της Γαλλίας.

Τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου

1. Geranium (Κοπεγχάγη, Δανία)

2. Central (Λίμα, Περού)

3. Disfrutar (Βαρκελώνη, Ισπανία)

4. Diverxo (Μαδρίτη, Ισπανία)

5. Pujol (Πόλη του Μεξικού, Μεξικό)

6. Asador Etxebarri (Άσπε, Ισπανία)

7. A Casa do Porco (Σάο Πάολο, Βραζιλία)

8. Lido 84 (Γκαρντόνε Ριβιέρα, Ιταλία)

9. Quintonil (Πόλη του Μεξικού, Μεξικό)

10. Le Calandre (Ρουμπάνο, Ιταλία)

11. Maido (Λίμα, Περού)

12. Ουλιάσι (Σενιγκάλια, Ιταλία)

13. Steirereck (Βιέννη, Αυστρία)

14. Don Julio (Μπουένος Άιρες, Αργεντινή)

15. Reale (Καστέλ ντι Σάνγκρο, Ιταλία)

16. Elkano (Γκετάρια, Ισπανία)

17. Nobelhart & Schmutzig (Βερολίνο, Γερμανία)

18. Alchemist (Κοπεγχάγη, Δανία)

19. Piazza Duomo (Άλμπα, Ιταλία)

20. Den (Τόκιο, Ιαπωνία)

21. Mugaritz (Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία)

22. Septime (Παρίσι, Γαλλία)

23. The Jane (Αμβέρσα, Βέλγιο)

24. The Chairman (Χονγκ Κονγκ)

25. Frantzén (Στοκχόλμη, Σουηδία)

26. Restaurant Tim Raue (Βερολίνο, Γερμανία)

27. Hof van Cleve (Κρουισχούτεμ, Βέλγιο)

28. The Clarence (Παρίσι, Γαλλία)

29. St. Hubertus (Σαν Κασσιάνο, Ιταλία)

30. Florilege (Τόκιο, Ιαπωνία)

31. Arpège (Παρίσι, Γαλλία)

32. Mayta (Λίμα, Περού)

33. Atomix (Νέα Υόρκη)

34. Hiša Franko (Κομπαρίντ, Σλοβενία)

35. The Clove Club (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο)

36. Odette (Σιγκαπούρη)

37. Fyn (Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική)

38. Jordnær (Κοπεγχάγη, Δανία)

39. Sorn (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

40. Schloss Schauenstein (Φιρστενάου, Ελβετία)

41. La Cime (Οσάκα, Ιαπωνία)

42. Quique Dacosta (Ντένια, Ισπανία)

43. Boragó (Σαντιάγο, Χιλή)

44. Le Bernardin (Νέα Υόρκη)

45. Narisawa (Τόκιο, Ιαπωνία)

46. Belcanto (Λισσαβόνα, Πορτογαλία)

47. Oteque (Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία)

48. Λέο (Μπογκοτά, Κολομβία)

49. Ikoyi (Λονδίνο, Αγγλία)

50. SingleThread (Χέλντσμπεργκ, Καλιφόρνια)