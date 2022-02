Έμινεμ: Η συμβολική κίνησή του στο Super Bowl - Αλληλεγγύη στον Κάπερνικ, διαμαρτυρία στον ρατσισμό

Το ημίχρονο του Super Bowl της Κυριακής στις ΗΠΑ δεν είχε μόνο ένα σόου των μεγαλύτερων αστέρων της παγκόσμιας χιπ-χοπ, αλλά και μια συμβολική κίνηση του Έμινεμ ο οποίος γονάτισε μπροστά στα πλήθη μετά την ερμηνεία του τραγουδιού του Lose Yourself.



Η κίνηση αυτή προκάλεσε εθνική και παγκόσμια διαμάχη όταν για πρώτη φορά το 2016 τη χρησιμοποίησε ο πρώην quarterback των San Francisco 49ers Κόλιν Κάπερνικ κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου για να διαμαρτυρηθεί για την αστυνομική βία και τις φυλετικές διακρίσεις.



Έκτοτε, αθλητές από κάθε σπορ και αθλητικό επίπεδο συχνά γονατίζουν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ως ένδειξη αλληλεγγύης στον Κάπερνικ και το ηχηρό μήνυμά του.



Ο Έμινεμ ήταν από εκείνους που επέλεξαν να στηρίξουν τον Κάπερνικ - οποίος έχασε τη δουλειά του και απομονώθηκε από το NFL. Το 2017, κατά τη διάρκεια των βραβείων BET Hip Hop, ερμήνευσε ένα εκρηκτικό φριστάιλ ραπ 4,5 λεπτών, κατακεραυνώνοντας τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τιμώντας τον Κάπερνικ για την πρωτοβουλία του και το μήνυμά του κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Επιπλέον, περιέλαβε τον Κάπερνικ στους στίχους του τραγουδιού του "Untouchable", ραπάροντας «Somebody has to be the sacrificial lamb ... So they call it a Kaepernick tantrum ... If you don't stand for the national anthem ... We raise it, you better praise it.» (σε ελεύθερη μετάφραση «κάποιος πρέπει να γίνει το εξιλαστήριο θύμα... Έτσι, το αποκαλούν ξέσπασμα του Κάπερνικ... Αν δεν σταθείς στον εθνικό ύμνο... Εμείς το αναδεικνύουμε, καλύτερα να το επαινέσετε»).



Σημειώνεται πως χθες ήταν η πρώτη φορά που καλλιτέχνες της hip-hop εμφανίστηκαν στη σκηνή του ημιχρόνου. Μαζί με τον Έμινεμ, στο διάλειμμα με την τεράστια τηλεθέαση εμφανίστηκαν Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar και η R&B τραγουδίστρια Mary J. Blige.



Με πληροφορίες από CNN