Εκκενώνονται κτίρια στο Γέιλ- Απειλή για βόμβες σε διάφορα σημεία του campus

Πολλά κτίρια στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ έχουν εκκενωθεί μετά από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε αρκετά σημεία του campus.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα μετά από κλήσεις που έλαβε, σύμφωνα με προειδοποίηση που εστάλη στο προσωπικό.

Το Πανεπιστημιακό Θέατρο, το Κολέγιο Τζόναθαν Έντουαρντς, η Γκαλερί Τέχνης του Γέιλ, το Βάντερμπιλτ Χολ, το Μπίνγχαμ Χολ, το Γουέλς Χολ και ο χώρος Γκρέις Χόπερ εκκενώνονται.

Ζητήθηκε από όλους να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές ενώ προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες.

Ο καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στο Γέιλ, Νικόλας Χρηστάκης έκανε σχετική ανάρτηση ενημερώνοντας για το περιστατικό.

There is a bomb threat at @Yale right now. Ten years ago, when I was at Harvard, when something like this happened, it was an undergraduate who wanted to avoid an exam! He was found within 24 hrs, and charged with a Federal crime. I really hope it's not something like that. pic.twitter.com/wJTvZLIRo7