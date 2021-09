Βραβεία MTV: Φιλιά στο στόμα, καβγάδες στο κόκκινο χαλί και όσα ξεχώρισαν φέτος

Τα MTV Video Music Awards επέστρεψαν φέτος στο Μπρούκλιν και το κόκκινο χαλί στο Barclays Center είχαν απ' όλα: εντυπωσιακά σύνολα στο κόκκινο χαλί και άλλα που προκάλεσαν απορία, ζευγάρια που εμφανίστηκαν επισήμως μαζί πρώτη φορά και έναν αναπάντεχο καβγά.

Μεγάλα ονόματα της μουσικής και της βιομηχανίας του θεάματος περπάτησαν στο κόκκινο χαλί ή βρέθηκαν στη σκηνή, ανάμεσά τους οι Camila Cabello, Lil Nas X, Jennifer Lopez και δεκάδες άλλοι, που ερμήνευσαν ζωντανά επιτυχίες τους ενώ μοντέλα, ηθοποιοί, celebrities και πολλοί τραγουδιστές - υποψήφιοι και μη για βραβείο - βρέθηκαν στις θέσεις των καλεσμένων.

O Justin Bieber ηγήθηκε των φετινών υποψηφιοτήτων μετρώντας συνολικά επτά, ενώ υποψήφιοι για αρκετά βραβεία ήταν επίσης οι Megan Thee Stallion, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Lil Nas X, Olivia Rodrigo και Giveon.

Αναφορικά με τους νικητές, ο Justin Bieber αναδείχθηκε τελικά Καλλιτέχνης της Χρονιάς κερδίζοντας ταυτόχρονα το βραβείο για το Καλύτερο Ποπ Τραγούδι (Peaches), η Olivia Rodrigo κέρδισε το βραβείο «Τραγούδι της χρονιάς» με το «Drivers License» και ο Lil Nas X έλαβε το πολυπόθητο βραβείο «Βίντεο της χρονιάς».

Οι νικητές σε βασικές κατηγορίες :

Video of the Year: Lil Nas X: “Montero (Call Me By Your Name)”

Artist of the Year: Justin Bieber

Song of the Year: Olivia Rodrigo: “Drivers License”

Best New Artist: Olivia Rodrigo

Best Collaboration: Doja Cat ft. SZA: “Kiss Me More”

Best Pop: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon: “Peaches”

Best Hip-Hop: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A.: “Franchise”

Best Rock: John Mayer: “Last Train Home”

Best Latin: Billie Eilish & Rosalía: “Lo Vas A Olvidar”

Best R&B: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic: “Leave the Door Open”

Best Direction: Lil Nas X: “Montero (Call Me By Your Name)”

Best Cinematography: Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid: “Brown Skin Girl”- Cinematography : Benoit Soler, Malik H. Sayeed, Mohammaed Atta Ahmed, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant

Best Visual Effects: Lil Nas X: “Montero (Call Me By Your Name)” – Visual Effects: Mathematic

Best Choreography: Harry Styles – “Treat People With Kindness”

Από τις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν φυσικά η επιστροφή της βασίλισσας της ποπ, Μαντόνα, η οποία άνοιξε την βραδιά με μία ιδιαίτερη εμφάνιση, ενώ από την βραδιά δεν έλειψε μια εξίσου εντυπωσιακή επί σκηνής Jennifer Lopez.

O καβγάς Machine Gun Kelly Conor McGregor, τα φιλιά της Kourtney Kardashian και η «ημίγυμνη» Megan Fox

Aπό την λαμπερή βραδιά δεν έλειψαν και τα ευτράπελα αφού ο Conor McGregor, παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με τον ράπερ Machine Gun Kelly.

Το περιστατικό, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, σημειώθηκε στα backstage όταν ο αθλητής μεικτών πολεμικών τεχνών προσπάθησε να πλησιάσει τον ράπερ, προκειμένου είτε να τον χαιρετήσει είτε να βγάλουν φωτογραφία μαζί.

Η ασφάλεια, όμως του ράπερ, φέρεται να απώθησε τον 33χρονο Ιρλανδό MMAer με αποτέλεσμα να εκνευριστεί και η κατάσταση να ξεφύγει, με τον Conor McGregor να πετά το ποτό του προς τον Machine Gun Kelly.

Ο Machine Gun Kelly, που φορούσε ένα κόκκινο κοστούμι Dolce & Gabbana, έκλεψε τις εντυπώσεις και λόγω της συνοδού του, Megan Fox, η οποία έκανε την πιο πολυσυζητημένη ίσως εμφάνιση της βραδιάς με ένα διάφανο φόρεμα Thierry Mugler με κρύσταλλα και ένα σουτιέν στο χρώμα του δέρματος

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Megan Fox με τον ράπερ Machine Gun Kelly. EPA/JASON SZENES

Οι Travis Barker και Kourtney Kardashian επέλεξαν το κόκκινο χαλί των MTV VMAs για την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση, ανταλλάζοντας ένα παθιασμένο φιλί μπροστά στους φωτογράφους.

Φωτογραφίες από τις εμφανίσεις των διασήμων στο κόκκινο χαλί:

Ο Tommy Lee με την σύζυγό του, Brittany Furlan. EPA/JASON SZENES

Ο Αμερικανός τραγουδιστής Mod Sunμε την Avril Lavigne. EPA/JASON SZENES

Ο Ed Sheeran με τη συνοδό του. EPA/JASON SZENES

Η Alicia Keys με τον σύζυγό της, τον Αμερικανό παραγωγό Swizz Beatz. EPA/JASON SZENES

H Kourtney Kardashian με τον Travis Barker. EPA/JASON SZENES

Το σουπερμόντελ Winnie Harlow. EPA/JASON SZENES

Η Cyndi Lauper. EPA/JASON SZENES

Η Γερμανίδα τραγουδίστρια Kim Petras. EPA/JASON SZENES

Η Billie Eilish. EPA/JASON SZENES

Ο ράπερ Lil Nas X. EPA/JASON SZENES

Η Rita Ora. EPA/JASON SZENES

Η Paris Hilton. EPA/JASON SZENES