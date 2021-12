Bloomberg: H Ελληνοαυστραλή Vanessa Pappas του TikTok κορυφαία επιχειρηματίας για το 2021

Τις 50 κορυφαίες προσωπικότητες και ιδέες, που καθόρισαν το παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάζει το πρακτορείο Bloomberg, το οποίο ξεκινάει τη σειρά αφιερωμάτων για το 2021.

Στην πρώτη θέση είναι η 40χρονη Eλληνοαυστραλή Vanessa Pappas, εκτελεστική διευθύντρια του TikTok, που κατάφερε να αναδείξει το κινεζικό social media σε κορυφαίο «παίχτη» της αγοράς, έχοντας περισσότερα downloads (34,6 εκατ.) από τους δύο βασικούς ανταγωνιστές τoυ- Instagram (17,7 εκατ.) και Snapchat (14,2 εκατ.), κατά τη διάρκεια του 2021.

Επιπλέον βρέθηκε και στο επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των κινέζων ιδιοκτητών.

Πριν από χρόνια, απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ, εντάχθηκε στην ομάδα της Next New Networks, εταιρείας που βοηθά δημιουργούς βίντεο να βρουν κοινό για τις ταινίες τους, όπου ανακάλυπτε influencers πριν καν αρχίσουν να ονομάζονται έτσι.

Η Next New Networks αγοράστηκε για λιγότερο από $50 εκατ. από τη YouTube το 2011, τον ίδιο χρόνο που η Pappas έγινε επικεφαλής του διεθνούς τμήματος κοινού του You Tube και, αργότερα, διευθύντρια Δημιουργικού της εταιρείας.

Τι ήταν αυτό που την ώθησε στην Tik Tok; Είδε ένα βίντεο στην εφαρμογή, το πιο εξωφρενικό μάλιστα που είδε ποτέ της, και αναφώνησε «Αυτό είναι!». Ένας άνδρας φορούσε στο κεφάλι, καπέλο, ένα χαρτονένιο κουτί, και απλώς περιφερόταν έτσι, γελοία, μέσα στο διαμέρισμά του σαν κάβουρας – λέει η ίδια. Όμως, της έμεινε στον νου. Δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από αυτό.

Η Vanessa Pappas εργαζόταν από το 2018 ως γενική διευθύντρια του αμερικανικού τμήματος της εταιρείας από τον Ιανουάριο του 2019, και επέβλεπε τις επιχειρήσεις σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία από τον περασμένο Ιούνιο. Τον Αύγουστο του 2020 ανέλαβε και τυπικά CEO και σήμερα έχει αναβαθμιστεί σε «νούμερο 1» στο Culver City της Καλιφόρνιας.

Εκείνη την περίοδο η Ελληνίδα CEO μαζί με τα ηνία της εταιρείας ανέλαβε κι ένα σημαντικό ρίσκο. Η κινεζική εταιρεία ByteDance, στην οποία ανήκει το Tik Tok, δέχθηκε ασφυκτική πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να πουλήσει την εφαρμογή, επειδή την θεωρούσε κίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ. Η εφαρμογή στις ΗΠΑ ήταν αρκετά δημοφιλής με 100 εκατ. χρήστες, αλλά το μέλλον της επισφαλές.

«Υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση εκεί έξω. Το TikTok έχει Αμερικανίδα CEO, ο διευθυντής ασφάλειας πληροφοριών έχει υπηρετήσει στον αμερικανικό στρατό και η ομάδα μας στις ΗΠΑ εργάζεται σκληρά για να ενισχύσει τις δομές για την ιδιωτικότητα», δήλωσε σε συνέντευξή της.

«Γεννημένη για τα social media»

Εκείνοι που γνωρίζουν την Vanessa Pappas, μιλούν για ένα ήσυχο και στοχαστικό άτομο, με μουσική παιδεία κι ένα βαθύ υπόβαθρο ώστε να μπορεί να εργάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό παραγωγό, Kit Laybourne που τη συνάντησε όταν ήταν βοηθός δασκάλου σε μάθημά του στο New School, «είναι γεννημένη για τα social media και τα πολυμέσα».

«Ήρθε κι έκανε τη δουλειά της, έσκυψε το κεφάλι και κατάλαβε τα θέματα που έπρεπε να επιλυθούν», αναφέρει ο Fred Seibert, συνιδρυτής της Next New Networks.

Το TikTok σήμερα καλείται να ανταγωνιστεί το Instagram, το οποίο κυκλοφόρησε το Reels, το YouTube δοκιμάζει το Shorts και το Snapchat με το Spotlight, το οποίο πληρώνει 1 εκατ. δολάρια την ημέρα σε χρήστες με τα πιο διασκεδαστικά βίντεο.

Με πληροφορίες από Bloomberg, neoskosmos