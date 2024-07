Το βίντεο με την φράση της Κάμαλα Χάρις και το «κρυμμένο» μήνυμα

Ένα βίντεο της Κάμαλα Χάρις να επαναλαμβάνει σε διάφορες ομιλίες της την ίδια ακριβώς φράση, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που τη φέρνουν στο επίκεντρο.

Η πιθανότερη υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ με τους Δημοκρατικούς φαίνεται πως έχει ένα είδους moto και συχνά το επαναλαμβάνει στις ομιλίες της. Είναι η φράση: «Let's see what can be, unburdened by what has been» και αποδίδεται ως «ας δούμε στο κάθε τι, τι μπορεί να γίνει, απελευθερωμένο από αυτό που ήταν πριν». Πρόκειται για μία φράση έμπνευσης, ένα κίνητρο που υπενθυμίζει πως τα πάντα είναι ανοιχτά για όλους και πως τα λάθη μας, τυχόν ατυχίες ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να μας κρατήσει στο παρελθόν, πρέπει να το αφήνουμε πίσω.

Η φράση αυτή έχει γίνει τόσο viral που έχει γίνει λήμμα στη Wikipedia:

Κι όμως, αυτή η φράση που η Κάμαλα Χάρις επαναλαμβάνει σε πολλές ομιλίες της έχει γίνει αντικείμενο... έρευνας στα κοινωνικά δίκτυα - και όχι μόνο. Οι πολιτικοί της αντίπαλοι και όσοι αρέσκονται σε θεωρίες συνωμοσίας αναζητούν διακαώς το κρυμμένο μήνυμα πίσω από τη φράση της και αφού δεν μπορούν να την αποδώσουν σε κάποια «χρωματισμένη» με τον έναν ή τον άλλον τρόπο προσωπικότητα, τότε καταφεύγουν σε κάθε είδους σενάρια.

Πρωτοστάτης σε αυτή την απόπειρα δυσφήμισης της Κάμαλα Χάρις μέσω fake news και παντελώς ανυοπόστατων θεωριών είναι το troll του Twitter με το ψευδώνυμο «James Lindsay, anti-Communist», που δηλώνει «αντικομουνιστής» και κατηγορεί την Κάμαλα Χάρις για κομμουνισμό και «λουσιφεριανισμό». Από την Κυριακή, λίγες ώρες αφότου αποσύρθηκε ο Τζο Μπάιντεν από τις εκλογές και η Κάμαλα Χάρις ανακοινώθηκε ως η πιθανότερη υποψήφια πρόεδρος με τους Δημοκρατικούς, ο λογαριασμός του στο X (πρώην Twitter) έχει ποστάρει ένα μονταρισμένο βίντεο από πολλές ανά τα χρόνια ομιλίες της, όπου η Κάμαλα Χάρις επαναλαμβάνει τη φράση: «Let's see what can be, unburdened by what has been».

Το tweet που έχει περισσότερα από 2,9 views μέχρι στιγμής, γράφει: «Ας μιλήσουμε για την Κάμαλα Χάρις, που λέει 'να δεις τι μπορεί να είναι κάτι, χωρίς το βάρος του ό,τι αυτό υπήρξε'. Αυτή η φράση, που επαναλαμβάνει όλη την ώρα, δεν είναι μυστηριώδης. Είναι εσωτερική. Δηλαδή είναι απόκρυφη. Είναι ένα μαρξιστικό και λουσιφεριανό ξόρκι, και αυτό φαίνεται εύκολα».

Κατόπιν, ο ίδιος παραθέτει μια σειρά από «επεξηγηματικά» tweets που υποτίθεται πως εξηγούν αυτή τη θεωρία - ότι, δηλαδή, η Κάμαλα Χάρις είναι -ούτε λίγο ούτε πολύ- σατανίστρια.

Μεταξύ όσων σχολιάζουν την ανάρτησή του - που είναι προφανές πως είναι προϊόν της δικής του σκέψης - ιδίως, φαντασίας - δεν υπάρχουν παρά ελάχιστοι που την αποδομούν: Οι περισσότεροι που ασχολούνται είναι είτε για να τον επαινέσουν, είτε απλώς για να υβρίσουν την Κάμαλα Χάρις, καθένας για τους δικούς του λόγους.