«Αυτού Μεγαλειότης, μαμά»: Η ομιλία του πρίγκιπα Καρόλου στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο - Χιλιάδες στη συναυλία

Με μία εγκάρδια ομιλία για τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ τίμησε ο πρίγκιπας της Ουαλίας το Πλατινένιο Πάρτι στο Παλάτι, που προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους το βράδυ του Σαββάτου.

«Γελάς και κλαις μαζί μας, όμως το πιο σημαντικό, είσαι μαζί μας για αυτά τα 70 χρόνια» σημείωσε ο πρίγκιπας Κάρολος που ξεκίνησε την ομιλία του προσφωνώντας τη «Αυτού Μεγαλειότητα, μαμά».

«Μας συναντάς και μας μιλάς. Γελάς και κλαις μαζί μας, όμως, το πιο σημαντικό, είσαι μαζί μας για όλα αυτά τα 70 χρόνια. Δεσμεύτηκε να υπηρετείς ολόκληρη τη ζωή σου - και συνεχίζεις να το κάνεις. Γι'αυτό είμαστε εδώ» ανέφερε ο Κάρολος ενώ πίσω του προβάλλοντας εικόνες της βασίλισσας από ιστορικές στιγμές της θητείας της - μεταξύ αυτών η επίσκεψη του Νέλσον Μαντέλα το 1996 και η χειραψία το 2012 με τον Μάρτιν ΜακΓκίνες, πρώην διοικητή του IRΑ και αντιπρόεδρος της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο Κάρολος ευχαρίστησε τη βασίλισσα για «την ανιδιοτελή υπηρεσία μιας ζωής» προσθέτοντας πως «συνεχίζεις να γράφεις ιστορία».

Η βασίλισσα δεν παρέστη στη συναυλία του Σαββάτου, κατά την τρίτη ημέρα των εορτασμών του Πλατινένιου Ιωβηλαίου. Ωστόσο, «άνοιξε» τη συναυλία, δίνοντας το ρυθμό του We will rock you πάνω στα πορσελάνινα φλυτζάνια του Μπάκιγχαμ, μαζί με μιαν αναπάντεχη και ολίγον αδέξια παρέα, τον αρκούδο Πάντινγκτον.



Στη χθεσινή συναυλία που παρακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι μπροστά από το Μπάκιγχαμ, τραγούδησαν μεταξύ άλλων οι Queen, ο σερ Έλτον Τζονν, ο Γκρεγκ Ντέιβιντ, οι Duran Duran, η Αλίσια Κις ενώ η ερμηνεία του Sweet Caroline του σερ Ροντ Στιούαρτ έκανε την οικογένεια του πρίγκιπα Ουίλιαμ να λικνίζεται στις θέσεις τους.

Η τελευταία ημέρα των εορτασμών θα περιλαμβάνει πάρτι δρόμου, αλλά και μια τεράστια παρέλαση, με τη συμμετοχή διασημοτήτων και μασκότ, που θα αποτυπώνει τις πιο εμβληματικές και αξιομνημόνευτες στιγμές της εβδομηντάχρονης πορείας της βασίλισσας στον βρετανικό θρόνο.