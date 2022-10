AusterityTO: H αστική παρακμή του Τορόντο έγινε δημόσια τέχνη- και η φάρσα κατακλύζει τα socia media

Ξεχειλισμένοι κάδοι απορριμμάτων, χαλασμένο οδόστρωμα, σπασμένα σιντριβάνια διάσπαρτα σε όλο το Τορόντο κι ένα χαοτικό κέντρο, όπου ποδηλάτες δίνουν μάχη με τα αυτοκίνητα για τη χρήση του δρόμου.

Για κάποιους, η αταξία μπορεί να σηματοδοτεί αστική παρακμή και ακυβερνησία. Αλλά για τους φαρσέρ πίσω από το πρότζεκτ AusterityTO, που παρουσιάστηκε πρόσφατα, είναι το έργο ενός «τολμηρού, παγκόσμιας κλάσης καλλιτέχνη», ο οποίος χρησιμοποιεί τη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά ως καμβά για να δημιουργήσει ένα τεράστιο δημόσιο έργο τέχνης.

Λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές του Τορόντο στα τέλη Οκτωβρίου, πλακέτες σαν αυτές που συνήθως βρίσκονται σε ένα μουσείο τέχνης έχουν ξεφυτρώσει σε όλη την πόλη, καταδεικνύοντας μια πόλη σε παρακμή - και κατακεραυνώνουν τον δήμαρχο Τζον Τόρι, για αυτό που περιγράφει ως πολιτική λιτότητας.

Μια πλακέτα, καρφωμένη σε ένα βανδαλισμένο σιντριβάνι, το μετατρέπει σε ένα γλυπτό με τίτλο Urinal [Ουρητήριο], το οποίο - σύμφωνα με το σε στιλ γκαλερί σχόλιο - «ζητά από τον θεατή να φανταστεί τι θα μπορούσε να είναι και να αναρωτηθεί γιατί δεν είναι».

Ένας κάδος απορριμμάτων καλυμμένος με έναν παχύ μαύρο μουσαμά προκαλεί συγκρίσεις με το έργο του Βούλγαρου καλλιτέχνη Christo.

Το πρότζεκτ ενσωματώνει επίσης μια συλλογή από συνηθισμένα παράπονα των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων κακών αποφάσεων χωροθέτησης, αστικής εξάπλωσης και επικίνδυνων ποδηλατοδρόμων.

Όλες οι πλακέτες αναφέρουν ως καλλιτέχνη τον Tory, τον δήμαρχο του Τορόντο, που μετρά δύο θητείες.

«Κοιτάζοντας γύρω στην πόλη, αυτό είναι το έργο τέχνης του. Αυτό είναι το πράγμα που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της θητείας του», λέει ο Τζέιμς Μακλέοντ, διευθυντής επικοινωνίας και πρώην δημοσιογράφος που βοήθησε στη δημιουργία του πρότζεκτ. «Η μακροχρόνια λιτότητα έχει οδηγήσει σε αυτές τις όλο και πιο παράλογες καταστάσεις στην πόλη μας, οι οποίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές όταν έχεις μάτια να τις δεις».

Ο Τζόν Τόρι διεκδικεί επί του παρόντος την τρίτη θητεία του στη δημαρχία, με αποτέλεσμα να είναι ο μακροβιότερος δήμαρχος στην ιστορία της πόλης.

«Δεν αποτελεί έκπληξη να βλέπουμε κάτι τέτοιο στη μέση της προεκλογικής εκστρατείας για τις δημοτικές εκλογές"», δήλωσε η εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας Τζενέσα Κρογκνάλι.

"Temple of Speed"

Ο Σον Μικάλεφ, συνιδρυτής του περιοδικού πόλης Spacing, δήλωσε ότι το AusterityTO ήταν ένας αυθάδης τρόπος να συνδεθούν οι αποφάσεις και η ιδεολογία του δημάρχου με τις συνέπειες στον πραγματικό κόσμο.

«Η πόλη βρίσκεται σε παρακμή, είναι ορατό όταν κοιτάξεις, αλλά είναι επίσης εύκολο να μην το δεις αν είσαι βολεμένος, αν έχεις δική σου αυλή ή δικό σου μέρος για διακοπές, όπως έχουν πολλοί από τους ηγέτες και το κατεστημένο μας», είπε.

"Like for Like"