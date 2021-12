«And Just Like That»: Γιατί το πρώτο επεισόδιο «έριξε» τη μετοχή εταιρείας με μηχανήματα γυμναστικής

Προειδοποίηση: Το άρθρο περιέχει spoiler από το πρώτο επεισόδιο του And Just Like That

Η επιστροφή του «Sex and the City», με τον τίτλο «And Just Like That», ήδη μετρά απώλειες. Και όχι μόνο ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Στο πρώτο επεισόδιο, οι τηλεθεατές αποχαιρέτισαν έναν μεγάλο πρωταγωνιστή του «Sex and the City». Θάνατος που προκάλεσε την πτώση της Peloton, εταιρείας μηχανημάτων γυμναστικής.

Ο «Mr. Big»- Τζον Τζέιμς Πρέστον ή κατά κόσμον Κρις Νοθ- αφήνει την τελευταία του πνοή έπειτα από καρδιακή προσβολή που υπέστη έπειτα από έντονη γυμναστική σε στατικό ποδήλατο της Peloton.

Ο θάνατός του δεν σόκαρε μόνο τους τηλεθεατές, αλλά έπληξε και τη μετοχή της Peloton, που κατέγραψε κάποια στιγμή πτώση 11,3%, σε χαμηλό των τελευταίων 19 μηνών. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο Bloomberg ότι γνώριζε πως θα χρησιμοποιηθεί μηχάνημά της στη σειρά, χωρίς όμως να ξέρει με ποιο τρόπο.

Στο μεταξύ, η εταιρεία έσπευσε να διευκρινίσει ότι η χρήση του στατικού ποδηλάτου δεν σχετίζεται με την καρδιακή προσβολή που υπέστη ο πρωταγωνιστής της σειράς.

«Σίγουρα οι φαν του SATC, όπως εγώ, στεναχωρήθηκαν με τα νέα ότι ο Mr. Big πεθαίνει από καρδιακή προσβολή», δήλωσε στους Los Angeles Times η δρ. Σούζαν Στεϊνμπάουμ καρδιολόγος και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής υγείας της Peloton.

Η γιατρός επεσήμανε ότι ο «Mr. Big» είχε έναν υπερβολικό τρόπο ζωής, που περιελάμβανε κοκτέιλ, πούρα και μεγάλες μπριζόλες. Επιπλέον, σημείωσε ότι ήταν «σε σοβαρό κίνδυνο, καθώς είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο στην 6η σεζόν».

Αυτές οι επιλογές και ίσως το οικογενειακό ιστορικό, που συχνά είναι σημαντικός παράγοντας, πιθανόν προκάλεσαν τον θάνατό του, σημείωσε. «Το ότι έκανε γυμναστική στο ποδήλατο της Peloton μπορεί μάλιστα να βοήθησε να καθυστερήσει αυτό το καρδιακό επεισόδιο», συμπλήρωσε.

Πάνω από το 80% των θανάτων που σχετίζονται με καρδιολογικά ζητήματα μπορούν να αποτραπούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής, τη διατροφή και τη γυμναστική, επεσήμανε η δρ. Στεϊνμπάουμ. «Παρότι το 25% των εμφραγμάτων κάθε χρόνο είναι ασθενείς που ήδη είχαν υποστεί ένα, όπως ο Mr. Big, ακόμη και αυτά είναι πολύ ιάσιμα», συμπλήρωσε και τόνισε ότι είναι σημαντικό ο καθένας να μιλά στον γιατρό του, να κάνει εξετάσεις και να ακολουθεί μια στρατηγική πρόληψης.

Πέρα από την καρδιολόγο και οι χαρακτήρες της σειράς «υπερασπίστηκαν» το στατικό ποδήλατο. Στο δεύτερο επεισόδιο, όταν ο «Στιβ» αναρωτιέται γιατί ο «Mr. Big» έκανε ποδήλατο, η «Μιράντα» του απαντά: «Είχε γυμναστεί πάνω από 1.000 φορές σε αυτό το ποδήλατο. Είχε πάρει το ΟΚ από τον καρδιολόγο του. Η γυμναστική κάνει καλό στην καρδιά».