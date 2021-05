Αμβλώσεις χωρίς «αστερίσκους» στην ασφαλιστική κάλυψη: Ο προϋπολογισμός του Μπάιντεν γράφει ιστορία

Για πρώτη φορά μετά από περίπου 30 χρόνια στις ΗΠΑ, ένας Αμερικανός πρόεδρος δημοσιεύει προϋπολογισμό που δεν απαγορεύει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση αμβλώσεων.

Την Παρασκευή, ο Μπάιντεν κατέθεσε την πλήρη πρόταση της κυβέρνησής του για το 2022 και, τηρώντας την προεκλογική του δέσμευση για πρόσβαση στις αμβλώσεις, δεν συμπεριέλαβε την «διαβόητη» τροπολογία Hyde που απαγόρευε τη χρήση των ομοσπονδιακών κονδυλίων του Medicaid για σχεδόν όλες τις αμβλώσεις - εξαιρούνταν μόνο οι εγκυμοσύνες που ήταν αποτέλεσμα βιασμού, αιμομιξίας ή απειλούσαν τη ζωή της γυναίκας.

Η τροπολογία Hyde μείωνε δραματικά την κάλυψη σε περίπτωση άμβλωσης, για εκατομμύρια γυναικών με χαμηλά εισοδήματα που υπάγονταν στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα ασφάλειας υγείας. Νομοθέτες και υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαμαρτύρονταν πως η τροπολογία ενέτεινε τις διακρίσεις και τον ρατσισμό αλλά, για χρόνια, οι κυβερνήσεις Δημοκρατών και Ρεπουμπλικάνων διατηρούσαν την ρύθμιση.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο πρόεδρος Μπάιντεν τήρησε την προεκλογική του υπόσχεση και κατέθεσε προϋπολογισμό χωρίς την τροπολογία Hyde» δήλωσε η πρόεδρος του οργανισμού All* Above All, που ηγήθηκε της προσπάθειας για την κατάργηση των απαγορεύσεων. «Για περισσότερα από 40 χρόνια, η τροπολογία παρεμπόδιζε την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση άμβλωσης, για μεροκαματιάρηδες ανθρώπους».

Μία άμβλωση στις 10 εβδομάδες στοιχίζει κατά μέσο όρο 550 δολάρια στις ΗΠΑ και πολλές γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με το παράλληλο κόστος της άδειας άνευ αποδοχών από την δουλειά τους για την επέμβαση. Πολίτες με χαμηλό εισόδημα χρειάζονται χρόνο για να συγκεντρώσουν τα χρήματα επειδή η ασφάλειά τους δεν καλύπτει την άμβλωση. Όμως όσο ο καιρός περνά, το κόστος ανεβαίνει και μπλέκονται σε έναν φαύλο κύκλο, με κίνδυνο ξεπεράσουν τον ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εβδομάδων κύησης για την επέμβαση.

Πρακτικά, η τροπολογία Hyde εμπόδιζε πολλές γυναίκες να κάνουν άμβλωση και μία έκθεση του 2009, εκτιμούσε πως μία στις 4 γυναίκες με περιορισμούς στην υγειονομικά ασφάλιση, θα έκανε άμβλωση αν καλυπτόταν οικονομικά αντί να προχωρήσει με την εγκυμοσύνη. Μία έρευνα του 2019 κατέληγε σε παρόμοιο συμπέρασμα.

Μελέτη του 2018 καταδείκνυε μάλιστα πως οι γυναίκες που δεν είχαν πρόσβαση στην άμβλωση είναι πιο πιθανό να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας, σε σύγκριση με όσες τελικά προχωρούσαν με την επέμβαση.

Αν και 16 πολιτείες καλύπτουν από δικά τους κονδύλια τα έξοδα άμβλωσης για τις ασφαλισμένες γυναίκες στο Medicaid, το 2019 υπολογιζόταν πως 7,7 εκατομμύρια γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ζούσαν σε 34 πολιτείες που απαγορευόταν η ασφαλιστική κάλυψη.