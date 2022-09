Άγνωστος τον βίασε σε σάουνα, φεύγοντας του είπε «ευχαριστώ»- Ο συγγραφέας του «Αυτό θα πονέσει» μιλάει για τον βιασμό του

O συγγραφέας του «Τhis Is Going to Hurt» (Αυτό θα πονέσει) Adam Kay αποκάλυψε ότι πριν από μία δεκαετία τον βίασε ένας άγνωστος μέσα σε μία σάουνα.

Ο δράστης μετά την πράξη τον ευχαρίστησε και έφυγε. Ο Βρετανός κωμικός μίλησε για τον βιασμό του σε συνέντευξη που παραχώρησε στους The Times και συζήτησε για την τραυματική εμπειρία του, με αφορμή το καινούριο βιβλίο του «Undoctored: The Story of a Medic Who Ran Out of Patients».

Ο Kay παραδέχτηκε πως ο βιασμός του συνέβη κατά τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση του βιβλίου του στην Νέα Ζηλανδία πριν από περίπου 10 χρόνια.

Ήταν η εποχή που είχε εγκαταλείψει την καριέρα του στην ιατρική για να ακολουθήσει το πάθος του στην κωμωδία και τη συγγραφή.

Την ημέρα του βιασμού του ήταν καθ' οδόν για μία 20λεπτη παρουσίαση. Ο συγγραφέας πρόσθεσε επίσης ότι σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το ταξίδι ως ευκαιρία να πειραματιστεί με έναν άλλο άντρα χωρίς να το μάθει η τότε σύζυγός του, λέγοντας ότι θα κρατούσε χαμηλό προφίλ πηγαίνοντας σε μια σάουνα, κάτι που «Ακουγόταν ίσως η πιο ελκυστική/λιγότερο αποκρουστική επιλογή και η καλύτερη ευκαιρία να αποκτήσω αυτό που ήθελα την ώρα που ήθελα και incognito».

Συνέχισε δε, λέγοντας ότι «Ένας άνδρας στα 40 του σηκώθηκε, με πήρε από το χέρι και χωρίς λόγια με οδήγησε σε έναν αμυδρά φωτισμένο θάλαμο, όπου με βίασε».

Ο Kay έγινε ράκος. Στα χρόνια μετά την επίθεση, προσπάθησε «να βρει αν είχε υπάρξει κάποιου είδους παρεξήγηση, κάτι που έκανα εγώ λάθος», παλεύοντας με αισθήματα ενοχής και αμφιβολίας να εξηγήσει αυτό που του είχε συμβεί.

Αλλά ακόμη και μέσα από όλα αυτά, ο Kay εξήγησε ότι «η αλήθεια είναι αναπόφευκτη».

Έγραψε στο βιβλίο του: «Ήμουν ξεκάθαρος. Είπα όχι όταν έγινε φανερό ότι ήθελε να προχωρήσει πολύ περισσότερο από μένα.

»Είπα όχι, ξανά, όταν ξεκίνησε. Είπα όχι όταν μου έσπρωξε το κεφάλι σε ένα σημείο που μύριζε αντισηπτικό».

Ωστόσο το δράμα του δεν τελείωσε εκεί καθώς όπως ο ίδιος αποκάλυψε, όταν ο βιαστής του τελείωσε του είπε «ευχαριστώ». Αυτό τα επόμενα χρόνια τον στοίχειωνε.

«Ευχαριστώ. Δεν λες ευχαριστώ σε κάποιον που μόλις βίασες, σωστά; Έδωσα την συγκατάθεσή μου, ερχόμενος εδώ; Το να μην τραβήξω το χέρι μου όταν με έπιασε, αυτό δήλωνε τη συγκατάθεσή μου, σε μια γλώσσα που δεν είχα διδαχτεί ποτέ, αναιρώντας όλα όσα θα έλεγα μετά;»

Ο Βρετανός συγγραφέας αναγνωρίζει ότι η τραυματική εμπειρία του είναι δύσκολη υπόθεση και επιθέσεις σαν αυτή δεν εξαφανίζονται έτσι απλά.

Εκείνη την εποχή, ένιωθε ότι το να πάει στην αστυνομία ήταν «αδιανόητο». Εν μέρει επειδή πίστευε ότι η απάντηση θα ήταν ότι «δεν μπορείς να πέσεις θύμα βιασμού όταν πας κάπου ειδικά για σεξ», αλλά και επειδή το να το παραδεχτεί στις αρχές, θα σήμαινε ότι θα το παραδεχόταν στον εαυτό του.

«Το να το πω δυνατά θα το έκανε αληθινό», είπε. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να το αρνηθώ ή να προσποιηθώ ότι δεν συνέβη ποτέ. Ίσως απλώς ήξερα από τη στιγμή που συνέβη ότι δεν θα το ξεχνούσα ποτέ: Κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, χαραγμένο μέσα μου με ανεξίτηλο μελάνι, θα ήταν μαζί μου, μέσα μου» είπε.

Παρά την τραυματική του εμπειρία, ο Kay βρήκε το θάρρος να παραδεχτεί τα συναισθήματά του στον εαυτό του και τελικά έκανε coming out, παραδεχόμενος ότι είναι γκέι.

Με πληροφορίες του PinkNews