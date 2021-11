Adele: Το «30» έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις το 2021 στις ΗΠΑ μετά από τρεις ημέρες κυκλοφορίας

Το άλμπουμ της Adele «30» είναι ήδη το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς στις ΗΠΑ, μόλις τρεις μέρες μετά την κυκλοφορία του.

Χρησιμοποιώντας μια μέτρηση που συνδυάζει τις πωλήσεις βινυλίου, CD και τις λήψεις από τις πλατφόρμες, το «30» πούλησε πάνω από 575.000 αντίτυπα.

Η Adele ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ, που βρισκόταν στην κορυφή με το Evermore, το οποίο έχει καταγράψει πωλήσεις 462.000 αντιτύπων φέτος.

Το άλμπουμ της Adele, έχει επίσης έντονη αποδοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Adele είναι σχεδόν βέβαιο, όπως φαίνεται, ότι θα κερδίσει τους Abba, οι οποίοι πούλησαν 204.000 αντίτυπα του Voyage από την κυκλοφορία του τον περασμένο μήνα.

Το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το «Sour» της Olivia Rodrigo, με 320.000 πωλήσεις στο τέλος του τρίτου τριμήνου του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Η Adele θα μπορούσε επίσης να επιτύχει το σπάνιο επίτευγμα να κατέχει τις θέσεις No 1, 2 και 3 στα single chart, κάτι που ήδη βρίσκεται στα μέσα της εβδομάδας.

Το Easy on Me πρόκειται να διανύσει την έκτη εβδομάδα του στο Νο 1, με το Oh My God να βρίσκεται στο Νο 2 και το My Little Love στο Νο 3.

Μόνο ένας καλλιτέχνης έχει πετύχει αυτό το κατόρθωμα στο παρελθόν: ο Justin Bieber, του οποίου τα σινγκλ Love Yourself, Sorry και What Do Το You Mean κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις το 2016.

Η Σουίφτ προς το παρόν είναι στο Νο 1 στα charts των άλμπουμ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου με την επανηχογραφημένη εκδοχή του άλμπουμ Red (Taylor's Version) του 2012.

Είναι επίσης στην κορυφή του αμερικανικού chart για τα sinkgles με το All Too Well (Taylor's Version), το οποίο με 10 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα είναι το μακρύτερο τραγούδι που έφτασε ποτέ στη θέση Νο 1.

Με πληροφορίες του Guardian