To «30» της Adele, άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις το 2021 στην Βρετανία

Η επάνοδος της Adele στα μουσικά δρώμενα, η κυκλοφορία του «30», τη δικαίωσε καθώς αναδείχτηκε και επίσημα το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2021 στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την εταιρεία Official Charts ο πολυαναμενόμενος δίσκος της επιστροφής μιας από τις πιο εξαγώγιμες φωνές της χώρας αποδείχθηκε ότι άξιζε την αναμονή.

Το «30» έγινε το άλμπουμ με τις ταχύτερες πωλήσεις της χρονιάς στη Βρετανία μετά την κυκλοφορία του, με 261.000 αρχικές πωλήσεις.

Κατακτώντας την επίσημη λίστα για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες, το «30» ισοφάρισε επίσης με το Sour της Olivia Rodrigo για το μακροβιότερο Νούμερο 1 άλμπουμ της χρονιάς.

Τελικά το «30» βρέθηκε στην κορυφή της λίστας σε συνδυασμένες πωλήσεις που ξεπερνούν τις 600.000 - και με πάνω από μισό εκατομμύριο (502.000) από αυτές να είναι καθαρές πωλήσεις (448.000 βινύλιο, 53.000 λήψεις από ίντερνετ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας δε, η Βρετανία βιώνει επίσης μια αναγέννηση στις πωλήσεις δίσκων/cd κλπ, με πρωτοπόρο το βινύλιο.

Στο νούμερο 2 βρίσκεται ο Ed Sheeran με το «=» (Equals), με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τις 432.000 το 2021.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι ABBA με το πρώτο τους άλμπουμ με νέο υλικό μετά από 40 χρόνια, το Voyage, το οποίο μετρά 400.000 πωλήσεις συνδυαστικά μαζί με download. Σε καθαρές πωλήσεις όμως, ανεβαίνουν στη δεύτερη θέση μετά την Adele με 387.000 πωλήσεις για το Voyage.

Οκτώ από τα 10 καλύτερα άλμπουμ ήταν από Βρετανούς μουσικούς. Τα πολυετή μπεστ σέλερ των Queen, Fleetwood Mac και Elton John διατήρησαν τις θέσεις τους στο top 10.

Την ίδια ώρα, το Don't Shut Me Down, η μεγαλύτερη επιτυχία από το Voyage, έγινε το πρώτο σινγκλ των ABBA στο Top 10 μετά το One Of Us του 1982 και μεταδόθηκε 2,3 εκατομμύρια φορές την εβδομάδα κυκλοφορίας του.



Κορυφαίο ντεμπούτο άλμπουμ της χρονιάς αναδείχτηκε το Sour της Olivia Rodrigo, με συνδυασμένες πωλήσεις (βινύλιο και download) που ξεπερνούν τις 395.000.

Η Rodrigo έγινε η νεότερη σόλο καλλιτέχνιδα που σημείωσε διπλό στα chart τον Μάιο, όταν τα Sour και Good 4 U κατέλαβαν την κορυφαία θέση στο Official Singles και Albums Chart την ίδια εβδομάδα.

Ολοκληρώνοντας τη χρονιά το Sour αναδείχτηκε ως το άλμπουμ με τα περισσότερα download στη Βρετανία για το 2021.

Με πληροφορίες του officialcharts