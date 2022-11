Οι αρουραίοι έχουν παρόμοια αίσθηση του ρυθμού με τους ανθρώπους - «Χορεύουν» με Queen και Lady Gaga

Οι αρουραίοι έχουν παρόμοια αίσθηση του ρυθμού με αυτή των ανθρώπων και μπορούν να κουνούν ανάλογα το κεφάλι τους, σύμφωνα με όσα διαπίστωσαν ερευνητές.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στο περιοδικό Science Advances, διαπίστωσε ότι οι αρουραίοι έχουν έμφυτη τάση να συγχρονίζονται με τον ρυθμό. Η ικανότητα αυτή πηγάζει από την ταχύτητα με την οποία ο εγκέφαλός τους ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα.

Οι επιστήμονες θεωρούσαν επί μακρόν ότι αυτή η ικανότητα ήταν μοναδική για τους ανθρώπους, με λίγα μόνο ζώα να αντιλαμβάνονται τον ρυθμόν. Η μελέτη αυτή, ωστόσο, αποτελεί μια από τις πρώτες επιστημονικές έρευνες σχετικά με την αίσθηση του ρυθμού των ζώων.

«Οι αρουραίοι επέδειξαν έμφυτο, δηλαδή χωρίς καμία εκπαίδευση ή προηγούμενη έκθεση στη μουσική, συγχρονισμό με τον ρυθμό», αναφέρει ο Hirokazu Takahashi, μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και συμμετέχων στη συγγραφή της μελέτης. «Η μουσική ασκεί ισχυρή έλξη στον εγκέφαλο τους και έχει βαθιές επιδράσεις στο συναίσθημα και τη νόηση».

Στη μελέτη, οι ερευνητές μέτρησαν τις κινήσεις του κεφαλιού 10 αρουραίων. Με ειδικά μηχανήματα, η επιστημονική ομάδα κατέγραψε κινήσεις που ήταν ανεπαίσθητες με το μάτι. Στη συνέχεια έπαιξαν στους αρουραίους αποσπάσματα κομματιών του Μότσαρτ σε τέσσερις διαφορετικούς ρυθμούς. Οι αρουραίοι άκουσαν επίσης το «Born This Way» της Lady Gaga, το «Another One Bites the Dust» των Queen, το «Beat It» του Michael Jackson και το «Sugar» των Maroon 5.

Παράλληλα, 20 άνθρωποι άκουσαν τα ίδια τραγούδια. Μπήκαν σε ένα ηχομονωμένο δωμάτιο και άκουσαν τη μουσική. Οι αρουραίοι τοποθετήθηκαν σε ένα κουτί με χαμηλό φωτισμό και η μουσική ακουγόταν μέσω ενός ηχείου.

Οι ερευνητές ήθελαν να διαπιστώσουν με ποιον ρυθμό θα συγχρονίζονταν περισσότερο οι αρουραίοι και πώς αυτό συνέβαινε σε σύγκριση με τους ανθρώπους.

Οι αρουραίοι τελικά κινούνταν στον ρυθμό της μουσικής πιο ευδιάκριτα όταν ο ρυθμός του τραγουδιού ήταν 120 έως 140 παλμοί ανά λεπτό, το ίδιο δηλαδή εύρος με τους ανθρώπους. Καθώς το τέμπο της μουσικής αυξανόταν, το επίπεδο του τινάγματος του κεφαλιού μειωνόταν επειδή ούτε οι αρουραίοι ούτε οι άνθρωποι μπορούσαν να ακολουθήσουν τον γρήγορο ρυθμό.

Με πληροφορίες από Smithsonian Magazine