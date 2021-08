ΗΠΑ: Προς έγκριση η τρίτη δόση εμβολίου για τους ανοσοκατασταλμένους - Την Παρασκευή οι αποφάσεις

Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας δρομολογούν την έγκριση χορήγησης της τρίτης δόσης εμβολίων mRNA για τον κορωνοϊο για ανοσοκατασταλμένους ενηλίκους.

Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο η Ροσέλ Βαλένσκι, διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων συνεργάζεται με τις φαρμακοβιομηχανίες Pfizer και Moderna για να «επιτραπούν οι αναμνηστικές δόσεις» για τα ανοσοκατασταλμένα άτομα.



Σύμφωνα με την Βαλένσκι, η επιτροπή πρακτικών ανοσοποίησης των CDC θα συνεδριάσει σήμερα, Παρασκευή προκειμένου να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα.



«Νέα στοιχεία καταδεικνύουν πως συγκεκριμένοι άνθρωποι με εξασθενημένο το ανοσοποιητικό, όπως άνθρωποι που έχουν υποβληθεί σε μεταμοσχεύσεις και καρκινοπαθείς, ίσως δεν έχουν επαρκές ανοσοποιητικό σύστημα που θα ανταποκριθεί σε μόνο δύο δόσεις εμβολίου κατά της Covid» ανέφερε η ίδια, προσθέτοντας: «Για να είμαι σαφής, πρόκειται για πολύ μικρό ποσοστό πληθυσμού. Εκτιμούμε πως είναι λιγότερο από 3% ενηλίκων».

«Αυτή τη στιγμή, μόνο συγκεκριμένα ανοσοκασταλμένα άτομα ίσως χρειάζονται επιπλέον τρίτη δόση» συμπλήρωσε σε μια ανακοίνωση που έρχεται εν μέσω αύξησης κρουσμάτω και νοσηλειών στις ΗΠΑ, λόγω της επικράτησης της εξαιρετικά μεταδοτικής μετάλλαξης Δέλτα.

Μάλιστα, επικαλέστηκε μελέτη που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα στην επιθεώρηση The New England Journal of Medicine που έδειξε πως οι ανοσοκατασταλμένοι παράγουν περισσότερα αντισώματα για να εξουδετερώσουν τον κορωνοϊό μετά από μια ενισχυτική δόση εμβολίου mRNA.



Άλλωστε, το ίδιο είχε επισημάνει προ ημερών και ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος στις ΗΠΑ Άντονι Φάουτσι.

Όπως είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN, οι Αμερικανοί, που είναι ανοσοκατασταλμένοι, ενδέχεται να χρειαστούν αναμνηστική δόση εμβολίων κατά της Covid-19.

«Εκείνοι που είναι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία κατά του καρκίνου, που πάσχουν από αυτοάνοσες παθήσεις, που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά σχήματα, αυτά είναι τα άτομα, τα οποία, εάν υπάρξει αναμνηστική τρίτη δόση, κάτι που θα μπορούσε πιθανόν να συμβεί, θα βρίσκονται μεταξύ των πρώτων στις ευπαθείς ομάδες», είχε επισημάνει χαρακτηριστικά.



Με πληροφορίες από Financial Times