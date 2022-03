Έρευνα: Ο αλγόριθμος του TikTok κατευθύνει τους χρήστες σε fake news για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ένας νέος λογαριασμός TikTok μπορεί να προβάλει ψεύδη σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε λίγα λεπτά από την εγγραφή στην εφαρμογή, σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου κατά της παραπληροφόρησης NewsGuard.

Η εταιρεία, η οποία παρακολουθεί την αξιοπιστία των ειδησεογραφικών ειδήσεων σε ολόκληρο τον Ιστό, πραγματοποίησε αρκετές δοκιμές για να αξιολογήσει τον τρόπο, με τον οποίο η εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο αντιμετώπισε τις πληροφορίες σχετικά με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένας νέος λογαριασμός που δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από scroll down, στην αλγοριθμικά επιμελημένη σελίδα For You της εφαρμογής, παρακολουθώντας βίντεο σχετικά με τον πόλεμο, διοχέτευε ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο μέσα σε διάστημα 40 λεπτών.

«Προς το τέλος του πειράματος των 45 λεπτών, οι ροές των αναλυτών ήταν σχεδόν αποκλειστικά γεμάτες και με ακριβές και με ψευδές περιεχόμενο σχετικό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Χωρίς μάλιστα να γίνεται διάκριση μεταξύ παραπληροφόρησης και αξιόπιστων πηγών», ανέφερε η ερευνητική ομάδα.

«Σε μια εποχή που οι ψευδείς αναφορές για τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας πολλαπλασιάζονται στο διαδίκτυο, κανένα από τα βίντεο που τροφοδοτήθηκαν στους αναλυτές μας από τον αλγόριθμο του TikTok δεν περιείχε πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία της πηγής, προειδοποιήσεις, ελέγχους δεδομένων ή πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν στους χρήστες αξιόπιστες πληροφορίες.».



Μεταξύ των ψευδών ειδήσεων, που παρουσιάστηκαν στους ερευνητές, ήταν ο μύθος ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν εργαστήρια βιολογικών όπλων στην Ουκρανία και η κατηγορία ότι η εμφάνιση του Πούτιν σε πλάνα από μια συνέντευξη Τύπου που έδωσε στις αρχές Μαρτίου ήταν προϊόν photoshop.

Τα βίντεο ανέφεραν επίσης ότι τα ψεύτικα πλάνα ήταν αληθινά και ότι τα αληθινά πλάνα ήταν ψεύτικα: βίντεο, δηλαδή, που εμφάνιζαν το «Φάντασμα του Κιέβου» να καταρρίπτει ρωσικά αεροσκάφη προέρχονταν από ένα βιντεοπαιχνίδι, ενώ πραγματικά βίντεο από τον πόλεμο χαρακτηρίστηκαν ως ψεύτικα από φιλορωσικούς λογαριασμούς.

«Ορισμένοι από τους μύθους στα βίντεο που τροφοδοτήθηκαν στους λογαριασμούς των αναλυτών από τον αλγόριθμο του TikTok είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί ως προπαγάνδα του Κρεμλίνου», είπαν οι ερευνητές, από το Κέντρο Παρακολούθησης για την παραπληροφόρηση στον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας.

Η ερευνητική ομάδα του NewsGuard για το πείραμά της, δημιούργησε απλά νέους λογαριασμούς στην εφαρμογή και πέρασε 45 λεπτά σκρολάροντας στη σελίδα For You. Σταματούσε μόνο για να προβάλει πλήρως οποιοδήποτε βίντεο που φαινόταν σαν να αφορούσε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αν και το TikTok δεν παρέχει λεπτομερή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο αλγόριθμός του υπολογίζει τις ενδείξεις, η εταιρεία λέει ότι λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που αφιερώνεται στην παρακολούθηση διαφόρων βίντεο, καθώς και άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των likes, των σχολίων και των ατόμων που ακολουθεί ή έχει αποκλείσει ο χρήστης.

Με το να παρακολουθούν κάθε βίντεο για τον πόλεμο που εμφανίζεται στη σελίδα τους, οι ερευνητές έχουν «εκπαιδεύσει» τον αλγόριθμο ώστε να εμφανίζει το περιεχόμενο των νέων λογαριασμών σχετικά με την ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, αλλά δεν έχουν καταφέρει να παράσχουν συγκεκριμένα σημάδια που προδίδουν το παραπλανητικό υλικό.

Η λειτουργία αναζήτησης του TikTok συνδυάζει με παρόμοιο τρόπο το πραγματικό και το ψευδές περιεχόμενο, παρέχοντας βίντεο που περιείχαν ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς στα κορυφαία 20 αποτελέσματα για αναζητήσεις στις λέξεις κλειδιά «Ουκρανία», «Ρωσία», «Πόλεμος», «Κίεβο» και «Ντονμπάς», ανέφερε το NewsGuard.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του TikTok, ωστόσο προειδοποίησε ότι το πείραμα μπορεί να προσφέρει περιορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί η εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο, καθώς αποτυγχάνει να μιμηθεί την τυπική συμπεριφορά προβολής.

«Συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στον πόλεμο στην Ουκρανία με αυξημένους πόρους ασφάλειας καθώς εργαζόμαστε για να αφαιρέσουμε την επιβλαβή παραπληροφόρηση και να βοηθήσουμε στην προστασία μιας ασφαλούς εμπειρίας στο TikTok», σημείωσε.

Ανέφερε δε, ότι «Συνεργαζόμαστε επίσης με ανεξάρτητους οργανισμούς ελέγχου δεδομένων για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές μας ώστε να βοηθήσουμε το TikTok να παραμείνει ένας ασφαλής και αυθεντικός χώρος».

Η εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο είχε μεγάλη αύξηση στο περιεχόμενο που σχετίζεται με τον πόλεμο, με τα βίντεο με το hashtag #Ukraine να μετρούν περισσότερες από 30 δισεκατομμύρια προβολές μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Με πληροφορίες του Guardian