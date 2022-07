EmilyBlaster: Η ποίηση της Έμιλι Ντίκινσον έγινε video game- και δεν είναι πολύ εύκολο

Το «EmilyBlaster» (πατήστε εδώ) είναι ένα δωρεάν βιντεοπαιχνίδι σε στυλ δεκαετίας του 1980, εμπνευσμένο από την ποίηση της Έμιλι Ντίκινσον, όπου οι παίκτες πυροβολώντας κατεβάζουν λέξεις από τον ουρανό.

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, στην οθόνη εμφανίζεται ένα ποίημα (μεταξύ άλλων το «Before I could not stop for Death», το «I Felt a Funeral, in my Brain» και το «That Love is all there is»). Όπως εξηγούν οι οδηγίες στην πρώτη οθόνη: «Πυροβολήστε τις λέξεις με τη σωστή σειρά για να συνθέσετε το ποίημα!»

Το «EmilyBlaster» βασίζεται σε ένα μυθοπλαστικό παιχνίδι από το μυθιστόρημα «Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow» της Gabrielle Zevin, που κυκλοφορεί στις 14 Ιουλίου.

Στο μυθιστόρημα παρακολουθούμε δύο παιδικές φίλες οι οποίες ξανασυναντιούνται αργότερα στη ζωή τους και μαζί δημιουργούν βιντεοπαιχνίδια· μία από αυτές, η Sadie, δημιουργεί το «EmilyBlaster».

«Μου άρεσε η ελαφρώς υπονομευτική ενέργεια του να δημιουργήσεις ένα παιχνίδι στο οποίο στόχος θα ήταν να πυροβολείς ποίηση και σκέφτηκα ότι το συμπαγές ποιητικό ύφος και οι αξιομνημόνευτες διατυπώσεις της θα ήταν τέλειοι στόχοι», είπε η Zevin στο Literary Hub.

Αν και το βιντεοπαιχνίδι έχει μόνον τρία επίπεδα, η Zevin ισχυρίζεται ότι δεν είναι εύκολο: «Το "EmilyBlaster" είναι λίγο εθιστικό και σε σωστό ποσοστό, δύσκολο. Ενδέχεται να σου χρειαστούν κάποιες προσπάθειες για να γίνεις η "Belle of Amherst" (σ.σ. αναφορά στην τηλεταινία του 1976 "The Belle of Amherst', με την Julie Harris στον ρόλο της Έμιλι Ντίκινσον)».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ