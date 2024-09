Αυτό είναι το νέο iPhone 16 - Οι τιμές και οι δυνατότητές του

Η Apple ανακοίνωσε τα iPhone 16 και 16 Plus, τα οποία η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχουν σχεδιαστεί για μια σειρά νέων χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τιμές του νέου iPhone - φυσικά στις ΗΠΑ - ορίστηκαν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο μοντέλο, ήτοι 799 δολάρια για το iPhone 16 και 899 δολάρια για το iPhone 16 Plus, με χωρητικότητα μνήμης για αμφότερα τα 128 Gigabyte.

Σε ειδική εκδήλωση η Apple παρουσίασε το iPhone 16 καθώς και τα iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max. Επιλέγοντας το σύνθημα-λογοπαίγνιο «It's Glowtime» σαν παραλλαγή του «showtime» συν τη λάμψη του «glow», και μια εκδοχή του εμβληματικού Δαγκωμένου Μήλου καλυμμένο από ομίχλη, η Apple προσκάλεσε το παγκόσμιο κοινό να παρακολουθήσει τη φετινή εκδήλωση και την παρουσίαση των νέων μοντέλων της.Καθένα από αυτά τα τηλέφωνα θα είναι συμβατό με το Apple Intelligence, τη νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της Apple. Τα χρώματα στα οποία θα κυκλοφορήσει είναι μαύρο, λευκό, μπλε, πετρόλ και ροζ.

Και τα δύο νέα iPhone διαθέτουν ένα κουμπί Capture Camera που επιτρέπει μια λειτουργία οπτικής αναζήτησης που μοιάζει με το Google Lens και αποτελεί επίσης ένα έναυσμα για γρήγορη εκκίνηση της κάμερας για λήψη φωτογραφίας ή λήψη βίντεο.

Ένα ελαφρύ πάτημα εμφανίζει τα στοιχεία ελέγχου ζουμ στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση σύροντας από αριστερά προς τα δεξιά για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Εκτός από το νέο κουμπί λήψης κάμερας, τα iPhone 16 και 16 Plus αποκτούν επίσης το προσαρμόσιμο κουμπί δράσης του iPhone 15 Pro. Το iPhone 16 έχει οθόνη 6,1 ιντσών και το 16 Plus προσφέρει οθόνη 6,7 ιντσών, με δυνατότητα μέγιστης φωτεινότητας έως και 2.000 nits. Διαθέτουν επίσης μια οθόνη Ceramic Shield για την οποία η Apple αναφέρει ότι είναι 50% πιο ανθεκτική από τους προκατόχους της. Τα 16 και 16 Plus τροφοδοτούνται από το πιο πρόσφατο τσιπ A18 της Apple, το οποίο είναι πιο αποδοτικό σε ενέργεια, μπορεί να υποστηρίξει παιχνίδια υψηλής τεχνολογίας και ισχυρίζεται ότι προσφέρει έως και 30% ταχύτερη απόδοση από τον περσινό επεξεργαστή.

Όσον αφορά τις κάμερες, τα iPhone 16 και 16 Plus διαθέτουν ένα νέο σύστημα πίσω κάμερας με κάθετη στοίβαξη με κάμερα fusion 48MP, που αποτελείται από τηλεφακό 12MP και τηλεφακό 12MP με οπτικό ζουμ 2x. Και οι δύο κάμερες προσφέρουν συνολικά τέσσερα εστιακά μήκη, είναι ικανές για κοντινές φωτογραφίες Macro και υποστηρίζουν χωρική λήψη για προβολή στο Apple Vision Pro.

Ο τεχνολογικός κολοσσός δήλωσε ότι ο επεξεργαστής του είναι έως και 60% ταχύτερος από το iPhone 12 και η ταχύτητα ανταγωνίζεται ακριβούς προσωπικούς υπολογιστές. Η Apple πρόσθεσε ότι η GPU στο iPhone 16 είναι έως και 40% ταχύτερη από ό,τι στο iPhone 15.

Το νέο Apple Watch 10

Το Apple Watch series 10 θα έχει 30% περισσότερη δυνατότητα για display. Είναι 40% πιο φωτεινό. Η συσκευή είναι επίσης πιο ενεργειακά αποδοτική από την προηγούμενη και φορτίζει πιο γρήγορα.

Έχει καλύτερη δυνατότητα ευρυγώνιας θέασης. Είναι 9,7 mm πιο λεπτό από το προηγούμενο. Μπορείς να παίξεις μουσική από το speaker του ρολογιού χωρίς να χρησιμοποιείς τα ακουστικά.

Τα νέα AirPods

Για την κατασκευή των νέων ακουστικών AirPods η Apple χρησιμοποίησε τρισδιάστατη μοντελοποίηση και τεχνολογία λέιζερ για να αναπτύξει το σχήμα των «πιο άνετων AirPods όλων των εποχών».

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα ακουστικά είναι μια τεράστια βελτίωση στην ποιότητα του ήχου και τα «AirPods με τον καλύτερο ήχο». Έχουν επίσης εξατομικευμένο χωρικό ήχο και η Apple δήλωσε ότι θα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Μάλιστα, η θήκη φόρτισης των AirPods 4 είναι συμβατή με USB-C και είναι η μικρότερη θήκη που έχει υπάρξει ποτέ. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη θήκη ασύρματα. Τα AirPods 4 θα είναι διαθέσιμα προς 129 δολάρια, ενώ τα AirPods 4 με ενεργή ακύρωση θορύβου θα είναι διαθέσιμα προς 179 δολάρια στις ΗΠΑ.

Apple Intelligence

Το Apple Intelligence λειτουργεί σε κατηγορίες όπως γλώσσα, εικόνες, δράση και προσωπικό πλαίσιο, γνωστοποίησε ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Apple για την Τεχνολογία Λογισμικού Κρεγκ Φεντερίγκι. Πρόσθεσε ακόμη, ότι τα δεδομένα δεν θα αποθηκεύονται ούτε μοιράζονται ποτέ με την Apple και πρόσθεσε πως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορούν να επαληθεύσουν αυτή την υπόσχεση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNBC.

Καινοτομία που ξεχώρισε ο Φεντερίγκι είναι η νέα λειτουργία generative emoji, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προσαρμοσμένα emojis πληκτρολογώντας μερικές λέξεις. Οι χρήστες μπορούν επίσης να πληκτρολογούν λέξεις για να ανασύρουν φωτογραφίες και βίντεο που θέλουν να βρουν. Ο ίδιος δήλωσε ότι το Apple Intelligence σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μιας νέας εποχής για τη φωνητική βοηθό Siri. Οι χρήστες μπορούν να προτρέπουν τη Siri με κείμενο, να κάνουν ερωτήσεις με τη φωνή τους, να ανασύρουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες από συνομιλίες κειμένου και πολλά άλλα.

Σημείωσε δε, πως η δημιουργία emojis και μια νέα λειτουργία Visual Intelligence θα έρθουν αργότερα. Η οπτική νοημοσύνη επιτρέπει για παράδειγμα στους χρήστες να τραβήξουν μια φωτογραφία ενός σκύλου για να μάθουν τι ράτσα είναι.