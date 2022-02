Η Φλόγα άναψε στην Φωλιά του Πουλιού: Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε στη Φωλιά του Πουλιού, το εθνικό στάδιο του Πεκίνου, ολοκληρώνοντας έτσι την τελετή έναρξης των 24ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Κίνα.

Το βωμό άναψαν δύο Κινέζοι αθλητές που γεννήθηκαν μετά το 2000, ο Ζάο Τζιαουέν και η Ντινιγκέερ Γιλαμουτζιάνγκ, με την αθλήτρια να είναι μέλος της μειονότητας Ουιγούρων της Κίνας.

Η Ντινιγκέερ Γιλαμουτζιάνγκ, μία 20χρονη σκιέρ των δρόμων αντοχής που γεννήθηκε στο Αλτάι της δυτικής περιοχής Σιντζιάνγκ, άναψε το βωμό μαζί με τον 21 ετών αθλητή του βόρειου σύνθετου, Ζάο Τζιαουέν, τερματίζοντας μια λαμπαδηδρομία της οποίας οι τελικοί δρομείς ήταν Κινέζοι Ολυμπιονίκες από πρόσφατα δεκαετίες.

