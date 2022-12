La Stampa και El Mundo στοχοποιούν Αβραμόπουλο για στενή σχέση με την ΜΚΟ του Παντσέρι -Τι απαντάει ο ίδιος

Για περαιτέρω εμπλοκή Αβραμόπουλου στην πολύκροτη υπόθεση του Qatargate γράφουν η ιταλική La Stampa και η ισπανική El Mundo.

Οι δύο εφημερίδες ισχυρίζονται πως η σχέση του Αβραμόπουλου στη ΜΚΟ του Παντσέρι υπήρξε πιο στενή και ότι φέρεται να λάμβανε χρήματα. Μάλιστα ο διευθυντής της La Stampa με δηλώσεις του στην ιταλική τηλεόραση υποστήριξε ότι ξεκινάει έρευνα εναντίον του Αβραμόπουλου για τη ροή των χρημάτων.

Το ρεπορτάζ της La Stampa με τίτλο «Qatargate, σκιές πάνω από τον Αβραμόπουλο» ισχυρίζεται πως ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, «ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό επίτιμο μέλος του συνδέσμου Fight Impunity, της ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι».

Πάντα με βάση τα γραφόμενά της ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος είχε μάλιστα εμπλακεί πολύ περισσότερο στις δραστηριότητες του συλλόγου από τα άλλα επίτιμα μέλη. Και για αυτό «πληρωνόταν για περίοδο ενός έτους» ξεκινώντας από την 1η Οκτωβρίου 2020, όπως αναφέρει έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται η «La Stampa» που ωστόσο δεν αναφέρει το ποσό.

Η ιταλική εφημερίδα επικαλείται και δεύτερο έγγραφο ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για «"επίσημο" τέλος, άρα απολύτως θεμιτό, τόσο που στις 3 Φεβρουαρίου 2021 εγκρίθηκε από την ίδια την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως προκύπτει από δεύτερο έγγραφο. Όμως, υπό το πρίσμα των όσων έχουν συμβεί, ο μισθός του εγείρει τουλάχιστον δύο ζητήματα με επιπτώσεις τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Το πρώτο: Ο Αβραμόπουλος μπορεί να έλαβε «βρώμικα» κεφάλαια, αν ισχύει ότι το Fight Impunity λειτούργησε ως «κέντρο ξεπλύματος» για τα κρυφά κονδύλια που έφτασαν από το Κατάρ. Το δεύτερο: σήμερα ο Αβραμόπουλος είναι ένας από τους δύο φαβορί υποψηφίους για το ρόλο του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες του Κόλπου (ο άλλος είναι ο Λουίτζι ντι Μάιο). Και η απλή υποψία ότι μπορεί να έλαβε, έστω και εν αγνοία του, «βρώμικα κεφάλαια» από το Κατάρ αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο εμπόδιο στην κούρσα του προς τον νέο ρόλο που καθιέρωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοσέπ Μπορέλ».

Η La Stampa συνεχίζει σημειώνοντας ότι «η αναφορά στον μισθό του Αβραμόπουλου περιέχεται σε γνωμοδότηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 2020».

Άλλα στοιχεία που φέρονται να προκύπτουν επίσης από το έγγραφο είναι πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση που έλαβε η ΜΚΟ Fight Impunity, της οποίας η επίσημη ονομασία είναι "Association Against Impunity and for Transnational Justice - AITJ". Το έγγραφο αναφέρει, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι η ΜΚΟ δεν έχει λάβει ποτέ κεφάλαια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά ότι -σύμφωνα με πληροφορίες που φέρεται να έδωσε ο Αβραμόπουλος- χρηματοδοτείται «κυρίως από δωρεές».

Ίδρυμα Ανάπτυξης Sekunjalo

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι «ο σημαντικότερος δωρητής είναι το Ίδρυμα Ανάπτυξης Sekunjalo». Πρόκειται για το φιλανθρωπικό τμήμα του ομίλου Sekunjalo, που είναι μια από τις σημαντικότερες αφρικανικές επενδυτικές εταιρείες. Ιδρύθηκε από τον γιατρό Iqbal Survé, κι ο όμιλος έχει πολυεθνικές επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, των φαρμακευτικών προϊόντων, των τροφίμων και της βιοτεχνολογίας και κατέχει τον σημαντικότερο εκδοτικό όμιλο στη χώρα. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος στον ιστό γεγονότων ή πληροφοριών που να συνδέουν αυτό το ίδρυμα με τη ΜΚΟ του Παντσέρι. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο ομιλός Sekunjalo θα λάβει χρηματοδότηση από το Κατάρ.

Σύμφωνα με αναφορές πως ο Αβραμόπουλος είχε κοινοποιήσει τη νέα του αποστολή στην Επιτροπή στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες στις 9 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Στις 26 του ίδιου μήνα οι Βρυξέλλες είχαν ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις αποδοχές του. Στη συνέχεια, οι διευκρινίσεις έφτασαν στις 18 Νοεμβρίου και συμπεριλήφθηκαν στη γνωμοδότηση της 10ης Δεκεμβρίου, η οποία κήρυξε τον ρόλο του ως πρώην επιτρόπου «συμβατό» με τις δραστηριότητες της ΜΚΟ.

Στη συνέχεια μάλιστα στις 3 Φεβρουαρίου 2021 έφτασε και το πράσινο φως που υπέγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Φεντερίκα Μογκερίνι, ήταν μέλος του επίτιμου συμβουλίου του Fight Impunity, αλλά παραιτήθηκε αμέσως μετά τις συλλήψεις. Σε επαφή με τη La Stampa, η πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι δεν είχε πραγματοποιήσει καμία δραστηριότητα για τη ΜΚΟ του Panzeri και ότι δεν είχε λάβει «καμία αμοιβή».

Ενώ ανάβει το πράσινο φως στην ανάθεση, το έγγραφο της επιτροπής δεοντολογίας της ΕΕ για τον Αβραμόπουλο θέτει ωστόσο ένα διόλου ευκαταφρόνητο ζήτημα: τη μη εγγραφή του Fight Impunity στο κοινό μητρώο διαφάνειας Επιτροπής και Βουλής. Αλλά ο Αβραμόπουλος είχε εξηγήσει ότι έφταιγε ο Covid: ο Παντσέρι τον είχε διαβεβαιώσει ότι ήθελε να ολοκληρώσει την εγγραφή στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ «μόλις ξαναρχίσει να εργάζεται πρόσωπο με πρόσωπο στις Βρυξέλλες». Δύο χρόνια μετά από αυτή την υπόσχεση, και περισσότερα από τρία χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ΜΚΟ του Παντσέρι εξακολουθεί να μην περιλαμβάνεται στο μητρώο διαφάνειας.

Ανάλογες πληροφορίες μεταδίδει και η ισπανική El Mundo σε δημοσίευμα με τίτλο «Το σκάνδαλο «Qatargate» πλήττει τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο».

Απάντηση Αβραμόπουλου

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ'αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική. Για την συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαΐκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρό Von der Leyen» τονίζει ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημήτρης Αβραμόπουλος, με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφορικά με το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας la Stampa .

«Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020. Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό:3750€) . Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει ,ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση. Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει», συνεχίζει ο κ. Αβραμόπουλος.

Και καταλήγει η δήλωσή του: «Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή»