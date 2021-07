Ανακοίνωση ΝΔ για το άρθρο Καρτερού: «Νέο κρεσέντο χυδαιότητας από τον στενό συνεργάτη Τσίπρα»

Για «κρεσέντο χυδαιότητας του κ. Καρτερού» κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο κ. Καρτερός, βασικός αρθρογράφος της Αυγής, στενός συνεργάτης και λογογράφος του κ. Τσίπρα και Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του όταν ήταν πρωθυπουργός, υπηρετώντας τη γραμμή του αρχηγού του, επιδίδεται σε ένα νέο κρεσέντο χυδαιότητας. Κι αυτήν τη φορά όχι μόνο κατά του πρωθυπουργού και της συζύγου του αλλά και κατά των παιδιών του», επισημαίνει, στην ανακοίνωσή της, η ΝΔ.

Το άρθρο του Θανάση Καρτερού

Χθες, στο editorial της εφημερίδας «Η Αυγή» με τίτλο «Η σαπουνόπερα της δυναστείας Μητσοτάκη», ο δημοσιογράφος απέδιδε ευθύνες στον ίδιο τον πρωθυπουργό για την προβολή της προσωπικής του ζωής.

«Ας μην παριστάνουν τώρα τα θύματα κουτσομπολιού, σεξισμού και σαρκασμών. Δεν ήταν ηλίθιοι όσοι πρωθυπουργοί προφύλαγαν την οικογένειά τους από την ανθρωποφαγία της ακατάσχετης δημοσιότητας. Άμα εσύ ο ίδιος ρίχνεις τα παιδιά σου στην αρένα. Άμα κάνεις μελό αντάξιο της Μάρθας Βούρτση τη στράτευση του διαδόχου (…)Και έτσι φτάσαμε από την κατά ριπάς φωτογραφούμενη υπέρκομψη, τα ενσταντανέ παιδιών και συγγενών, τα how to spend it εν μέσω πανδημίας, τις αγκαλιές στην παραλία, τα τρυφερά ρεπορτάζ για το ειδύλλιο του διαδόχου, στη Σάκκαρη. Ως πριγκηπική φίλη, αλλά και ως παράπλευρη απώλεια. Ποιος έχει την ευθύνη;» έγραφε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος, προκαλώντας την αντίδραση της Πειραιώς.

Η Νέα Δημοκρατία σχολιάζει: «Το δηλητήριο φθάνει μέχρι και στην κορυφαία αθλήτρια Μαρία Σάκκαρη. Κι όλα αυτά όχι με κάποια πολιτική αφορμή, με κάποια παρέμβαση ή κάποια δήλωσή τους.



Μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν και είναι αυτοί που είναι. Το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού, πίσω από τη μάσκα του δήθεν προοδευτικού», καταλήγει η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ.