Ακυρώθηκε το εμπορικό σήμα «Turkaegean» στην ΕΕ

Ακυρώνεται το ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα «Turkaegean», μετά από «συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου Ανάπτυξης και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)», με απόφαση του γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕE.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: «Η Ελλάδα με την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ισχυρή στο διεθνές στερέωμα και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα εθνικά της συμφέροντα και στο εμπορικό πεδίο. Διεκδικούμε το δίκιο μας με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε έννομο μέσο. Έτσι φτάσαμε και στη δικαίωση με την προσβολή του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος ''Turkaegean''».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΒΙ, Δημήτρης Χρόνης, ανέφερε: «Η απόφαση ακύρωσης του ''Turkaegean'' ικανοποιεί πλήρως τις ελληνικές θέσεις και δικαιώνει σε απόλυτο βαθμό την απόφαση να καταφύγουμε στην προσβολή του σήματος».

Ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, σχολίασε: «Στην υπόθεση ''Turkaegean'' o ΟΒΙ, μαζί τους νομικούς παραστάτες που εκπροσώπησαν την χώρα, δουλέψαμε συστηματικά και μεθοδικά για να έρθει το σημερινό θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη νομική μάχη».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται πως το 2021, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Τουρκίας (TGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. το εμπορικό σήμα «Turkaegean». Τον Φεβρουάριο του 2023, επί υπουργίας Άδωνι Γεωργιάδη, κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης από την Ελληνική Δημοκρατία, με χειρισμό της υπόθεσης από τον ΟΒΙ για την προσβολή του σήματος του τουρκικού οργανισμού. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, όπως υπογραμμίζεται, είναι η σημερινή απόφαση, η οποία αποτελεί δικαίωση των ελληνικών θέσεων.

Πρώτο βήμα στις ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες το Γραφείο Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ, εξέδωσε την τελική του απόφαση αναφορικά με τον όρο «TurkAegean», τον οποίο η Τουρκία έχει επινοήσει για την τουριστική της καμπάνια στις ΗΠΑ, μια απόφαση η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τις ελληνικές αρχές οι οποίες προσπαθούν να προσβάλλουν τη χρήση του όρου.

Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ επέτρεψε στην Τουρκία να σηματοδοτήσει τον όρο «TurkAegean» τον Δεκέμβριο του 2021 και θα παραμείνει σε ισχύ έως τον Ιούλιο του 2031, επιτρέποντας στη χώρα να χρησιμοποιεί τη φράση σε μελλοντικές εκστρατείες. Όπως αναφέρει έγγραφο που αναρτήθηκε στην EUTM, την ευρωπαϊκή υπηρεσία για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, φαίνεται ότι ο όρος έχει γίνει αποδεκτός από τις 15 Δεκεμβρίου του 2021, ενώ ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η 16η Ιουλίου 2031.

Η Ελλάδα προσέλαβε μια κορυφαία αμερικανική δικηγορική εταιρεία, την Steptoe & Johnson, η οποία ειδικεύεται στις λεγόμενες δικαστικές διαφορές που αφορούν εμπορικές και συνοριακές διαφορές, με στόχο να ακυρώσει τις προσπάθειες της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα «TurkΑegean» προκειμένου να προσελκύσει τουρίστες από τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα, λοιπόν προχώρησε το 2023 σε προσβολή αυτής της ονομασίας, καταγγέλλοντας ότι το «TurkΑegean» υποκρύπτει γεωπολιτικές επιδιώξεις από την Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ομάδα που ανέλαβε εξ αρχής την υπόθεση, εδώ και δύο χρόνια έχει καταθέσει πλήρη φάκελο με σκοπό να αποδείξει ότι η προσπάθεια κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος «TurkΑegean» από την Τουρκία αποτελεί ενέργεια που υποκρύπτει γεωπολιτική σκοπιμότητα.

Η απόφαση του Γραφείου Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (Trademark Trial and Appeal Board of the United States Patent and Trademark Office – USPTO) είχε πρωτίστως βγει τον Φεβρουάριο του 2023, όταν ζητήθηκε να παρασχεθούν περισσότερες διευκρινίσεις για να εξεταστεί σε βάθος η υπόθεση. Πλέον η απόφαση που εκδόθηκε προσφάτως, ζητά από την Τουρκία περισσότερες διευκρινίσεις για τον λόγο που επέλεξε το εμπορικό σήμα «TurkΑegean».

Με αυτή την απόφαση ζητείται από τον Οργανισμός Τουριστικής Προώθησης και Ανάπτυξης της Τουρκίας (TGA) να εξηγήσει για ποιο λόγο και με τι σκοπό επελέγη ο όρος, πράγμα που αποκαλύπτει πως ουσιαστικά οι ΗΠΑ αποδέχονται ότι και η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει σε πολιτική αγωγή στα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ αποζητώντας τα κίνητρα της Τουρκίας για την υιοθέτηση του όρου «TurkAegean».

Και αυτό εξάγεται από το γεγονός πως η Ελλάδα στην προσφυγή της είχε ζητήσει να καταθέσουν για τα κίνητρα επιλογής του «TurkAegean» και Τούρκοι εκπρόσωποι, ωστόσο το Γραφείο Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ το αρνήθηκε ως αίτημα το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας. Συνεπώς με την παραπάνω απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την κίνηση της Ελλάδας.

Οι Τούρκοι καλούνται να καταθέσουν και δικαιολογητικά, διαφορετικά διακινδυνεύουν με κυρώσεις σε περίπτωση δίκης. Στην Τουρκία έχει δοθεί διορία 20 ημερών ώστε να παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Οριστική λύση όμως επί του θέματος δεν αναμένεται να υπάρξει νωρίτερα από δύο χρόνια.

Η καμπάνια και η αλλαγή του Αιγαίου σε Turkaegean

Σχετικά διαφημιστικά βίντεο κυκλοφόρησαν το 2021, από το υπουργείο Τουρισμού της Τουρκίας με τον όρο «TurkAegean» στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο «Go Turkiye» είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος τουριστικής προβολής της Τουρκίας που υπάγεται στον TGA του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της γειτονικής χώρας.

Τα δυτικά παράλια της Τουρκίας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη Σμύρνη, την Έφεσο, τις Κυδωνιές, την Πέργαμο και πάμπολλες γνωστές ιστορικές περιοχές με πλούσια ελληνική ιστορία, αποτελεί μία από τις επτά μείζονες περιφέρειες της χώρας. Μέχρι και το 2021 η επικρατούσα ονομασία της ήταν «Περιφέρεια του Αιγαίου».

Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι σε παλαιότερα δημοσιεύματα του ίδιου δικτυακού τόπου η περιφέρεια δεν ονομάζεται «Τουρκοαιγαίο», αλλά απλώς Αιγαίο (Ηistorical sites Aegean). Ωστόσο, οι παραπομπές του νεότερου κειμένου στα παλαιότερα δημοσιεύματα γίνεται με την με την ένδειξη: «Για περισσότερα σχετικά με τους ιστορικούς τόπους του Τουρκοαιγαίου κάντε κλικ εδώ».