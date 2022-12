Πού πήγαν τα σκαθάρια των Χριστουγέννων;- Επιστήμονες ζητούν από τους Αυστραλούς βοήθεια

Κάποιοι καταλαβαίνουν ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα με βάση το πόσο συχνά ακούνε το «All I Want for Christmas Is You». Στην Αυστραλία, δεν χρειάζεται αυτό. Καταλαβαίνουν ότι πλησιάζουν οι γιορτές με την άφιξη των σκαθαριών των Χριστουγέννων.

Το έντομο με τα φωτεινά χρώματα εμφανίζεται τέτοια εποχή, τρυπώνει σε κρεβάτια, πέφτει σε παράθυρα και πετά γύρω από φώτα. Είναι ακίνδυνο, καθώς δεν τσιμπάει. Όμως, πλέον έχει μειωθεί ο αριθμός τους. Το κατά πόσο, ελπίζουν οι επιστήμονες να το διαπιστώσουν με το πρότζεκτ καταμέτρησης σκαθαριών των Χριστουγέννων, για το οποίο ζήτησαν τη βοήθεια των πολιτών.

«Πολλοί θυμούνται ότι αυτά τα σκαθάρια κάποτε εμφανίζονταν μαζικά, πριν από 10 ή 20 χρόνια. Αλλά αυτό πλέον δεν συμβαίνει», επεσήμανε η δρ. Τάνια Λάτι, εντομολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, η οποία είναι επικεφαλής του πρότζεκτ.

Στο πλαίσιο του πρότζεκτ, οι επιστήμονες καλούν τους Αυστραλούς να ανεβάσουν σε μια εφαρμογή φωτογραφίες των σκαθαριών των Χριστουγέννων που θα δουν φέτος, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσα υπάρχουν και τι μπορεί να συμβάλει στην προφανή μείωσή τους.

«Χωρίς αριθμούς δεν μπορούμε καν να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα προστασίας τους», εξηγεί η δρ. Λάτι. «Συχνά δεν έχουμε τους πόρους προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μεγάλης κλίμακας έρευνας… οπότε αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πολλούς ανθρώπους να συγκεντρώνουν δεδομένα, ελπίζουμε από κάθε σημείο της χώρας», συμπλήρωσε αναφερόμενη στο γιατί ζητήθηκε η βοήθεια των πολιτών.

Τα έντομα αυτά, έχουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα. Οι προνύμφες τους βοηθούν στον αερισμό του εδάφους, ενώ με τα σκαθάρια τρέφονται άλλα ζώα, όπως σαύρες και πτηνά.

Τα σκαθάρια των Χριστουγέννων μπορεί να είναι σαν τα «καναρίνια στο ανθρακωρυχείο», για τη μείωση άλλων ειδών, προειδοποίησε η δρ. Λάτι, κάνοντας παρομοίωση με τα πτηνά που χρησιμοποιούσαν οι ανθρακωρύχοι προκειμένου να τους προειδοποιούν για κινδύνους.

«Με ανησυχεί πραγματικά ότι υπάρχουν πολλά άλλα είδη στα οποία μπορεί να υπάρχει ανάλογη μείωση, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλα και οι άνθρωποι δεν το έχουν παρατηρήσει», συμπλήρωσε η εντομολόγος.

Με πληροφορίες από BBC