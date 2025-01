Παγωμένο δάσος ηλικίας 6.000 ετών αποκαλύφθηκε επειδή λιώνουν οι πάγοι στα Βραχώδη Όρη

Ένα δάσος ηλικίας σχεδόν 6.000 ετών βλέπει ξανά το φως της ημέρας, έχοντας συντηρηθεί επί χιλιετίες κρυμμένο κάτω από τους πάγους στα Βραχώδη Όρη στις ΗΠΑ.

Μια ομάδα επιστημόνων από το κρατικό πανεπιστήμιο της Μοντάνα, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ και συνεργαζόμενα ιδρύματα ανακάλυψαν το αρχαίο πευκοδάσος κατά τη διάρκεια μιας αρχαιολογικής έρευνας στο οροπέδιο Beartooth στο Ουαϊόμινγκ, χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες που έτηξαν τον πάγο που το κάλυπτε προηγουμένως.

«Εκπλησσόμαστε που ανακαλύψαμε ένα δάσος να βγαίνει από τον πάγο… Ήταν καταπληκτικό», είπε η Κάθι Γουίτλοκ, καθηγήτρια στο τμήμα επιστημών της γης στο κρατικό πανεπιστήμιο της Μοντάνα. Η ομάδα της Γουίτλοκ κατάφερε να βρει περίπου 30 δέντρα σε περίπου 3.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, που είναι 180 μέτρα υψηλότερα από την υπάρχουσα δεντροστοιχία. Η έρευνά τους δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences στις 30 Δεκεμβρίου 2024.

Τα δέντρα εμφανίστηκαν καθώς ένα κομμάτι πάγου έλιωσε στο οροπέδιο Beartooth, το οποίο είναι μέρος του οικοσυστήματος Greater Yellowstone

Η Γουίτλοκ λέει ότι ενώ είναι μια συναρπαστική ανακάλυψη, είναι γλυκόπικρη. Ο μόνος λόγος που μπόρεσαν να κάνουν αυτή την ανακάλυψη είναι λόγω του λιώσιμου του πάγου. «Είμαι ενθουσιασμένη γιατί είναι ένα παράθυρο στο παρελθόν. Μας λέει πώς ήταν αυτό το περιβάλλον σε υψηλό υψόμετρο πριν από 6.000 χρόνια», είπε η Γουίτλοκ. «Αλλά ως άτομο που ανησυχεί για το μέλλον και την κλιματική αλλαγή και το πώς θα φαίνονται αυτές οι αλπικές περιοχές για τα εγγόνια μου, με στενοχωρεί πολύ. Αυτά τα κομμάτια πάγου λιώνουν και πιθανότατα δεν θα είναι εκεί σε μερικές δεκαετίες ακόμη».

Αεροφωτογραφία του οροπεδίου Beartooth, όπου ανακαλύφθηκαν περίπου 30 αρχαία δέντρα / Desert Research Institute

Για να μάθουν ποια ήταν η ηλικία των δέντρων, η Γουίτλοκ και η ομάδα της χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο που σίγουρα δεν υπήρχε όταν τα δέντρα πρωτορίζωσαν. Χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονα για να κόψουν κομμάτια, μπόρεσαν να χρονολογήσουν με άνθρακα τους αρχαίους κορμούς κοιτάζοντας τους δακτυλίους μέσα τους. Αυτό αποκάλυψε ότι η ηλικία των δέντρων κυμαίνεται μεταξύ 5.950 - 5.440 ετών, και τους έδωσε επίσης πληροφορίες για το κλίμα στο οποίο ζούσαν τα δέντρα. «Ήταν ένα αρκετά καλά ανεπτυγμένο δάσος. Αυτά δεν μοιάζουν με τα υπόλοιπα της περιοχής. Ήταν ψηλά δέντρα», είπε η Γουίτλοκ.

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα δέντρα που βρέθηκαν κάτω από ένα λιωμένο κομμάτι πάγου στα Βραχώδη Όρη του Ουαϊόμινγκ ήταν ηλικίας 5.950 - 5.440 ετών / φωτ.: Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μοντάνα

Ο καθηγητής Κόλιν Λαρόκ, ο οποίος ειδικεύεται στην εκτίμηση ηλικίας των δέντρων, λέει ότι αυτή είναι μια εκπληκτική υπενθύμιση του πόσο γρήγορα αλλάζει το κλίμα: «Βλέπουμε πόσο ραγδαία συμβαίνει η υπερθέρμανση που βιώνουμε τώρα. Αυτό που χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια για να γίνει στο παρελθόν, χρειάζεται δεκαετίες για να αποκαλυφθεί σήμερα», δήλωσε ο Λαρόκ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σασκατσουάν.