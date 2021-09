Αστυνομικοί σκότωσαν σπανιο λευκό ελάφι που εθεάθη στους δρόμους του Μπουτλ - «Κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια»

Ένα σπάνιο λευκό ελάφι που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης Μπουτλ στο Μέρσισαϊντ, έπεσε νεκρό από τα πυρά αστυνομικών.

Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν κατάπληκτοι το άγριο ζώο να περιδιαβαίνει στους δρόμους της πόλης τους, το πρωί της Κυριακής.

Η RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals/Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας στα Ζώα) συμβούλεψε την αστυνομία «να αφήσει το ελάφι ήσυχο, ώστε να βρει μόνο του το δρόμο προς το δάσος».

Αντ'αυτού, σύμφωνα με την οργάνωση, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να θανατώσουν το ζώο, υπό το φόβο πως ίσως αποτελούσε κίνδυνο για τους οδηγούς και τους πεζούς.

Ένοπλοι αστυνομικοί το περιόρισαν σε βιομηχανικό περιφραγμένο σημείο της πόλης, παρουσία χειρουργού κτηνιάτρου ο οποίος παρακολουθούσε την κατάσταση του ζώου.



Οι αστυνομικοί, όπως ανέφεραν, παρότι αναζήτησαν, δεν κατάφεραν να βρουν ειδική βοήθεια, μια οργάνωση που μπορούσε να συνδράμει στην ασφαλή επαναφορά του ελαφιού στο φυσικό του περιβάλλον και το ζώο αγχώθηκε και αγρίεψε.

«Δεν ήταν επιλογή το να αφήσουμε το ελάφι να περιπλανιέται στους δρόμους καθώς συνιστούσε κίνδυνο για τους οδηγούς και τους πεζούς της περιοχής, ιδίως καθώς πλησίαζε η νύχτα» σημείωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

«Ως εκ τούτου, ελήφθη η απόφαση αργά το απόγευμα να θανατωθεί το ζώο» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από BBC