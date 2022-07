The Walking Dead: Δείτε το τρέιλερ για το τελευταίο «κεφάλαιο» της σειράς

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ για τo τρίτο κεφάλαιο της 11ης σεζόν του «The Walking Dead», που θα σημάνει το τέλος της τηλεοπτικής σειράς.

Το μακροχρόνιο σόου της AMC θα ολοκληρωθεί αυτόν τον Οκτώβριο με το τρίτο κεφάλαιο της σεζόν 11 πριν ξεκινήσει μια σειρά από spinoff projects.

Η επίσημη σύνοψη της τελευταίας σεζόν περιγράφει πως «Στη συνέχεια της παρουσίας των ακρίδων, μια ακόμη μεγαλύτερη δύναμη πλήττει κάθε μέλος κάθε κοινότητας.

»Με τις σημαίες της Κοινοπολιτείας υψωμένες στο Hilltop, την Alexandria και το Oceanside, δεν υπάρχει χρόνος για στρατηγική για όσους βρίσκονται στο δρόμο. Είναι ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο για να μείνεις ζωντανός».

Ένα από τα πολλά spinoff projects που συνεχίζουν την κληρονομιά του The Walking Dead είναι το Isle Of The Dead, με επίκεντρο τη Maggie και τον Negan.

Η επερχόμενη σειρά θα επικεντρωθεί στους χαρακτήρες των Lauren Cohan και Jeffrey Dean Morgan και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα το 2023, σύμφωνα με το TVLine.

Το AMC είπε ότι το σόου θα μεταφερθεί σεναριακά σε «ένα μετά-αποκαλυπτικό Μανχάταν, προ πολλού αποκομμένο από την ηπειρωτική χώρα».

«Η πόλη που καταρρέει είναι γεμάτη με νεκρούς και κατοίκους που έχουν κάνει τη Νέα Υόρκη τον δικό τους κόσμο μέσα στην αναρχία, τον κίνδυνο, την ομορφιά και τον τρόμο».

Το τελευταίο κεφάλαιο της 11ης σεζόν του The Walking Dead θα προβληθεί στις 3 Οκτωβρίου στο Disney+.

Με πληροφορίες του NME