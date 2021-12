The Voice: Μια 16χρονη μαθήτρια κέρδισε στον τελικό του διαγωνισμού

Μια 16χρονη μαθήτρια της Β' Λυκείου αναδείχτηκε νικήτρια του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού The Voice.

Στην τελευταία φάση του τελικού, η Άννα Αργυρού ερμήνευσε το κομμάτι Stone Cold «απέναντι στον Ανδρέα Μηλιώτη που τραγούδησε το This is me. Και οι δύο ήταν παίκτες στην ομάδα του coach Σάκη Ρουβά.

Η ερμηνεία που της χάρισε την πρωτιά

Η νεαρή τραγουδίστρια είχε ξεκινήσει μαθήματα φωνητικής πριν τέσσερα χρόνια, και στις blind οντισιόν είχε κερδίσει το ενδιαφέρον και των τεσσάρων κριτών, με τον Πάνο Μουζουράκη και τον Σάκη Ρουβά να δίνουν «μάχη».

Η μαθήτρια από την Γλυφάδα παίζει πιάνο και κιθάρα και ήδη γράφει δικά της τραγούδια.

Ο coach Σάκης Ρουβάς ανάρτησε στα stories του μια φωτογραφία με τη νέα τραγουδίστρια, δίνοντας συγχαρητήρια στη μαθήτρια που είχε όλους αυτούς τους μήνες υπό την καθοδήγησή του.

Πέρα από τους παίχτες όμως, και οι κριτές ανέβηκαν στη σκηνή να τραγουδήσουν με το ντουέτο Σάκη Ρουβά - Κωνσταντίνου Αργυρού να γίνεται viral στα social media.