Στην κορυφή του αμερικάνικου box office το «The Boy and the Heron»

Το «The Boy and The Heron» είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων που κατακτά την κορυφή του αμερικανικού box office.

Συγκεκριμένα, η τελευταία ταινία του Χαγιάο Μιγιαζάκι, έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας στα ταμεία 12,8 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την Comscore.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα τόσο σε υποτιτλισμένη όσο και σε μεταγλωττισμένη προβολή, και αποτελεί επίσης και την πρώτη ξένη παραγωγή που βρίσκεται στην κορυφή του Αμερικανικού box office, για αυτή τη χρονιά.

Αν και ο μαγικός κόσμος του Μιγιαζάκι, είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία στην Ιαπωνία και στην υπόλοιπη Ασία, στις ΗΠΑ είχε κάνει λιγότερο αισθητή την παρουσία του, καθώς σύμφωνα με το AP, η προηγούμενη ταινία του «The Wind Rises» που κυκλοφόρησε το 2013, συγκέντρωσε συνολικά 5,2 εκατ. δολάρια.



Για τη μεταγλώττιση της ταινίας, δάνεισαν τις φωνές τους διάσημοι αστέρες του Χόλιγουντ, όπως οι Κρίστιαν Μπέιλ, Ντέιβ Μπατίστα, Γουίλεμ Νταφόε, Μαρκ Χάμιλ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Φλόρενς Πιου.



Τοποθετημένη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα νεαρό αγόρι που ανακαλύπτει ένα εγκαταλελειμμένο πύργο στη νέα του πόλη και ξεκινά μια συναρπαστική περιπέτεια σε ένα φανταστικό κόσμο με οδηγό έναν ασημένιο ερωδιό που μπορεί να μιλάει.



Παράλληλα, η ταινία «Renaissance: A Film by Beyoncé», σημείωσε μεγάλη πτώση και βρέθηκε στην έκτη θέση από την κορυφή ενώ το «Τhe Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» της Lionsgate είναι στην δεύτερη και το «Godzilla Minus One», στη τρίτη.

