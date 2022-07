Ρόμπι Γουίλιαμς: Νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του

Πληροφορίες θέλουν τον Ρόμπι Γουίλιαμς να εμφανίζεται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, που θα αφορά στη ζωή και την καριέρα του.

Τα γυρίσματα του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ, φέρεται να έχει αναλάβει η ίδια εταιρεία παραγωγής, που έκανε και την ταινία του Liam Gallagher το 2019, As It Was.

Οι πληροφορίες δε αναφέρουν ότι η παραγωγή βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετούς μήνες.

«Ο Ρόμπι είναι ένας από τους πιο διασκεδαστικούς άντρες στη μουσική και το ντοκιμαντέρ θα είναι εξίσου ξεκαρδιστικό. Έχει περάσει πολλά πολλά και πολέμησε πολλούς δαίμονες στην προσωπική του ζωή» είπε πηγή κοντά στον ποπ σταρ.

«Αλλά είχε επίσης μια απίστευτη καριέρα στη μουσική, έκανε οικογένεια και συγκέντρωσε πολλές πληροφορίες από διασημότητες, οπότε θα υπάρχουν πολλά να ειπωθούν σε αυτό το ντοκιμαντέρ».

Ο Γουίλιαμς έκανε για τελευταία φορά ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του πριν από σχεδόν 20 χρόνια.

Ο ποπ σταρ πρόκειται επίσης να εμφανιστεί σε μια νέα βιογραφική ταινία για τη ζωή του, με τον τίτλο Better Man, την οποία σκηνοθετεί ο Michael Gracey, του The Greatest Showman.

Μιλώντας για την ταινία στο Deadline, ο Gracey είπε πως «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η προσέγγιση είναι άκρως απόρρητη, αλλά ο στόχος είναι να δημιουργήσω αυτό το συναίσθημα της πρώτης φοράς. Είναι αυτή η φανταστική ιστορία, και θέλω να την αναπαραστήσω στη σκληρή της πραγματικότητα μέχρι αυτές τις στιγμές της καθαρής φαντασίας.

»Σε αντίθεση με κάποιους ανθρώπους που γεννήθηκαν θαύματα ή ιδιοφυΐες της μουσικής και έφτασαν στο απόλυτο, αυτή δεν είναι μία τέτοια ιστορία».

Πρόσθεσε ότι τον ενδιέφερε ο Ρόμπι να είναι «εκείνος ο κάθε άντρας» που «ονειρεύτηκε μεγάλα πράγματα και ακολούθησε αυτά τα όνειρα, που τον πήγαν σε ένα απίστευτο μέρος».

«Δεν είναι ο καλύτερος τραγουδιστής ή χορευτής, και όμως, κατάφερε να πουλήσει 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

»Μπορείς να σχετιστείς με τον άντρα που δεν βλέπει τον εαυτό του να έχει κάποιο εξαιρετικό ταλέντο, παρόλο που φυσικά έχει. Αυτό που είχε όμως, είναι η θέληση, το όραμα και η αυτοπεποίθηση να πει, θα κυνηγήσω το όνειρό μου».

Η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Με πληροφορίες του NME/Deadline