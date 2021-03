«This is a Robbery»: To Netflix εξερευνά την μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της τέχνης

Τρεις δεκαετίες μετά, μια ληστεία έργων τέχνης, που χαρακτηρίστηκε ως «η μεγαλύτερης της ιστορίας» παραμένει άλυτη.

Το Netflix εξερευνά το ασύλληπτο έγκλημα με τη σειρά ντοκιμαντέρ «This is a Robbery», που θα προβληθεί σε τέσσερα μέρη.

Στο νέο τρέιλερ παρουσιάζονται μερικά από τα σενάρια για την μεγάλη κλοπή, που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων μια θεωρία για εμπλοκή της Μαφίας.

Στις 18 Μαρτίου 1990, δυο άντρες που προσποιούνταν τους αστυνομικούς μπήκαν μέσα στο Μουσείο Ιζαμπέλα Στούαρτ Γκάρντνερ της Βοστώνης, που κατέχει έργα τέχνης εκατομμυρίων δολαρίων καλλιτεχνών από τον Ρέμπραντ μέχρι τον Βερμεέρ.

Έτσι βρέθηκε ο Rick Abath, φύλακας του μουσείου, μετά τη ληστεία. Οι δυο κλέφτες που παρίσταναν τους αστυνομικούς τον έδεσαν στο υπόγειο. © Isabella Stewart Gardner Museum

«Γίνεται ληστεία», είπαν ήρεμα στο προσωπικό του μουσείου. Μέσα στην επόμενη ώρα, κατάφεραν να φύγουν με 13 έργα τέχνης- με σημαντικότερο τον πίνακα «Η καταιγίδα στη θάλασσα της Γαλιλαίας» (The Storm on the Sea of Galilee), τη μοναδική θαλασσογραφία του Ρέμπραντ.

Απεγνωσμένοι να διαλευκάνουν την υπόθεση, οι υπεύθυνοι του μουσείου έχουν προσφέρει αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων σε οποιονδήποτε δώσει πληροφορίες, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των έργων τέχνης, με συνολική εκτιμώμενη αξία μισό δισ. δολάρια.

Μια άδεια κορνίζα παραμένει εκεί όπου εκτίθετο το «The Storm on the Sea of Galilee». © Isabella Stewart Gardner Museum

Μέχρι και σήμερα, τα κάδρα από τους 13 πίνακες παραμένουν κενά. «Νιώθω ότι θέλουν να επιστρέψουν τα έργα τέχνης», λέει ένας από τους υπαλλήλους του μουσείου, στο ντοκιμαντέρ.

Το «This is a Robbery» είναι παραγωγής Jane Rosenthal και Berry Welsh της Tribeca Film, που κρύβεται πίσω από τα «The Irishman» και «When They See Us».

Δείτε το νέο τρέιλερ: