Ρενέ Ζελβέγκερ και Χιου Γκραντ ξανά μαζί για το Μπρίτζετ Τζόουνς 4

Ρενέ Ζελβέγκερ και Χιου Γκραντ θα βρεθούν ξανά μαζί επί της μεγάλης οθόνης για την νέα ταινία της σειράς Μπρίτζετ Τζόουνς.

Μετά από φήμες που κυκλοφορούσαν επί μήνες, επιβεβαιώθηκε ότι η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Ρενέ Ζελβέγκερ (Renee Zellweger) θα επαναλάβει έναν από τους πιο αγαπημένους της ρόλους, αυτόν της Μπρίτζετ Τζόουνς (Bridget Jones), στην ταινία «Bridget Jones: Mad About the Boy».

Η νέα παραγωγή της Universal Pictures και του Working Title, θα είναι προσαρμογή του ομότιτλου μυθιστορήματος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της Έλεν Φίλντινγκ (Helen Fielding) που κυκλοφόρησε το 2013. Το «Mad About the Boy» θα είναι η 4η ταινία της σειράς και σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή του Χιου Γκραντ (Hugh Grant) στον ρόλο του γοητευτικού «Ντάνιελ Κλίβερ». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επίσης, η βραβευμένη με Όσκαρ Έμμα Τόμσον (Emma Thompson) και οι Τσιούετελ Έτζιοφορ (Chiwetel Ejiofor) και Λίο Γούνταλ (Leo Woodall), η καριέρα του οποίου εκτοξεύθηκε μετά την επιτυχία του One Day στο Netflix. Για πρώτη φορά στη σκηνοθετική καρέκλα θα βρίσκεται άνδρας, ο Μίχαελ Μόρις (Michael Morris) μετά τις Σάρον Μαγκουάιρ (Sharon Maguire) και Μπίμπαν Κίντρον (Beeban Kidron), ενώ το σενάριο έγραψε η Έλεν Φίλντινγκ. Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο Λονδίνο ενώ αναμένεται στους κινηματογράφους την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2025.

Σημειώνεται ότι «Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» γνώρισε τεράστια επιτυχία μετά την κυκλοφορία του το 2001 ενώ χάρισε στη Ζελβέγκερ την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ. Συνολικά το κινηματογραφικό franchise έχει εισπράξει 760 εκατομμύρια δολάρια στο box office, παγκοσμίως.

