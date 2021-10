«Πράσινο φως» από το AMC για τo «Tales of the Walking Dead»

To AMC έδωσε και επίσημα το πράσινο φως για τα επεισόδια του «Tales of the Walking Dead», μία ανθολογία της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς.

Η πρώτη σεζόν των έξι επεισοδίων αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο AMC και το AMC Plus το καλοκαίρι του 2022.

Κάθε επεισόδιο θα είναι ωριαίο και σεναριακά τοποθετείται στον κόσμο του «The Walking Dead». Θα περιλαμβάνει νέους και ήδη υπάρχοντες χαρακτήρες.

Ο Channing Powell, ο οποίος έχει εργαστεί ως σεναριογράφος και παραγωγός τόσο στο «The Walking Dead» όσο και στο «Fear the Walking Dead» θα συνεργαστεί μαζί με τον Scott M. Gimple, τον επικεφαλής περιεχομένου για να δημιουργήσουν ένα σύμπαν ισάξιο με το «The Walking Dead».

«Το The Walking Dead είναι μια σειρά, που έγραψε ιστορία στην τηλεόραση και προσέλκυσε έναν στρατό παθιασμένων και πολύ αφοσιωμένων θαυμαστών», δήλωσε ο Dan McDermott, πρόεδρος προγράμματος για τα AMC Networks και τα AMC Studios.

«Βλέπουμε τόσες δυνατότητες για ένα ευρύ φάσμα πλούσιων και συναρπαστικών αφηγήσεων σε αυτόν τον κόσμο, και η επεισοδιακή μορφή της ανθολογίας του «Tales of the Walking Dead» θα μας δώσει την ευελιξία να διασκεδάσουμε τους φανς και να δεχτούμε νέο κοινό, ειδικά σε πλατφόρμες ροής.

»Έχουμε δει την ελκυστικότητα αυτής της μορφής σε κλασικά τηλεοπτικά κείμενα όπως το «The Twilight Zone» και, πιο πρόσφατα, το «Black Mirror» και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα εργαστούμε με φόντο αυτόν τον πολύ μοναδικό και συναρπαστικό κόσμο».

Το «Tales of the Walking Dead» ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2020, ταυτόχρονα με την είδηση ​​ότι το «The Walking Dead» ολοκληρώνεται με την ενδέκατη σεζόν του αλλά και ότι ο Norman Reedus και η Melissa McBride θα πρωταγωνιστούσαν σε ένα spinoff της σειράς.

Σε συνέντευξή του στο Variety το 2020, ο επικεφαλής της AMC, Ed Carroll είχε πει ότι το «Tales» θα χρησίμευε ως μία δοκιμή, που σημαίνει ότι εάν ένα συγκεκριμένο επεισόδιο πάει καλά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο spinoff.

Με πληροφορίες του Variety