Patricia Field: Η ενδυματολόγος του «Sex and the City» σχολιάζει το «And Just Like That»

Η εμβληματική Patricia Field είναι ο άνθρωπος που έκανε την Κάρι Μπράντσο το στιλιστικό είδωλο των τελευταίων χρόνων.

Μπορεί να μην συμμετέχει στο reboot του Sex and the City- γεγονός που έκανε το κοινό να συνοφρυωθεί αρχικά- αλλά επιμένει ότι έχει αφήσει τις πρωταγωνίστριές του And Just Like That σε καλά και έμπιστα χέρια.

Η θρυλική ενδυματολόγος Patricia Field, η οποία είχε υπογράψει και τις έξι σεζόν της σειράς και τις δύο ταινίες, έδωσε τη σκυτάλη στη Molly Rogers η οποία ήταν συνεργάτιδά της, από το πρώτο κιόλας επεισόδιο της σειράς.

«Η Molly ξέρει τι συμβαίνει. Δουλέψαμε μαζί στο Sex and the City από την πρώτη μέρα. Μιλάω με τη Molly όλη την ώρα. Θα δειπνήσουμε μαζί το Σαββατοκύριακο» είπε η Field στο People, στηρίζοντας την επί χρόνια συνεργάτιδά της.

Ωστόσο είχε κάποιους ενδοιασμούς για ίδιο το concept.

«Ήταν μια νέα ιδέα με το το καστ να είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, κάτι που δεν θα το έκανα ποτέ», λέει η Field. «Γιατί θέλουν να φαίνονται μεγαλύτερες σε ηλικία, ιδέα δεν έχω αλλά εγώ δεν θα το επέτρεπα ποτέ» είπε.

Την εποχή που ξεκινούσαν τα γυρίσματα για το reboot, η Field ήταν αρκετά απασχολημένη καθώς βρίσκεται πίσω από τα κοστούμια μιας άλλης αγαπημένης κομψής τηλεοπτικής περσόνας, της Emily Cooper από την Emily in Paris, η οποία επιστρέφει για τη σεζόν 2 στις 22 Δεκεμβρίου στο Netflix.

Η Field είπε στο People ότι οι εμφανίσεις της Emily θα είναι τόσο πολύχρωμες και χαρούμενες όσο ήταν στην 1η σεζόν γιατί απλά της ταιριάζουν.

Σχολιάζοντας δε, την ερωτική ζωή της Emily, η διάσημη σχεδιάστρια λέει πως «Έχει πάρα πολλούς φίλους αυτό το κορίτσι!», κάτι που φέρνει μνήμες από τις πρώτες εκείνες μέρες της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ως Κάρι Μπράντσο.

Με πληροφορίες του People