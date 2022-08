Ο Sean Bean αποκαλύπτει τον αγαπημένο θάνατο χαρακτήρα που υποδύθηκε στην οθόνη

Ο Sean Bean αποκάλυψε ποιον από τους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς θανάτους του θεωρεί τον καλύτερο.

Εν όψει του prequel, του Game Of Thrones, House of the Dragon, που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21 Αυγούστου στο ΗΒΟMax, ο τηλεοπτικός Ned Stark της πρώτης σεζόν μίλησε για αυτό που τον έκανε διάσημο: τον θάνατό του επί της οθόνης.

Σε συνέντευξή του στο RadioTimes.com, ο Bean, ο οποίος έχει κερδίσει τη φήμη του ως ο ηθοποιός που σκοτώνεται στις περισσότερες ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές που εμφανίζεται, εξήγησε γιατί η σκηνή του θανάτου του Boromir στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, είναι η αγαπημένη του.

«Θεωρώ ότι ο θάνατός του ήταν πολύ ηρωικός και οδυνηρός», είπε. «Είχε πάθος. Και ο ρυθμός του καρέ επιβραδύνεται την ώρα του θανάτου και ακούγεται υπέροχη μουσική πολύ δυνατά. Ήταν υπέροχο να προσπαθήσω να αντεπιτεθώ – ήταν σαν να συνέχιζε για πάντα» είπε.

Πρόσθεσε δε ότι ήταν πολύ χαρούμενος με αυτή την απόδοση. «Καλύτερα από έναν γρήγορο θάνατο!» όπως είπε.

Μιλώντας γενικότερα για τους χαρακτήρες που πεθαίνουν, ο Bean εξήγησε πως πλέον ρωτά τους σεναριογράφους για τη μοίρα του πριν αποδεχτεί έναν ρόλο.

«Απλώς ξεκινάω από το τέλος!» πρόσθεσε.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στον The Guardian, ο Bean μίλησε επίσης για τη σκηνή του θανάτου του ως Ned Stark στο Game Of Thrones.

«Όταν συνάντησα για πρώτη φορά τους σεναριογράφους του Game of Thrones, μου είπαν: «Πεθαίνεις, αλλά είσαι στην σειρά για σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν. Αλλά ήταν ένας υπέροχος χαρακτήρας και ήταν ένας καλός θάνατος, έτσι το έκανα. Δεν πειράζει» είπε.

Με πληροφορίες του NME