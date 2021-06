Νέα λειτουργία στο Netflix: Πώς να βλέπετε σειρές και ταινίες «μερικώς κατεβασμένες»

Το Netflix ανακοίνωσε ότι οι χρήστες θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν μέρος των ταινιών ή επεισόδια των σειρών που κατεβάζουν, πριν ολοκληρωθεί η λήψη τους.

«Είτε πρόκειται για μια μεγάλη πτήση ή μια μετακίνηση διαρκείας, οι "κατεβασμένες» σειρές και ταινίες μπορεί να κάνουν πιο διασκεδαστική οποιαδήποτε στιγμή στο δρόμο. Οπότε καταλαβαίνουμε την απογοήτευση όταν συνειδητοποιείτε πως το download δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω αναξιόπιστου wifi ή δεδομένων που εξαντλήθηκαν», ξεκινά η ανακοίνωση.

Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι, για τον λόγο αυτό αποφάσισαν να βελτιώσουν την υπηρεσία download, προκειμένου οι συνδρομητές να μπορούν να ξεκινήσουν «τώρα να βλέπουν το "The Mitchells vs The Machines" ή το επόμενο επεισόδιο του "Luis Miguel - The Series" ακόμη κι αν δεν έχει κατέβει εντελώς».

Συγκεκριμένα, μπορούν να δουν την σειρά ως το σημείο που έχει κατέβει και μόλις διαθέτουν ξανά καλή σύνδεση, μπορούν να ολοκληρώσουν τη λήψη μέσω της υπηρεσίας «Έξυπνες Λήψεις».

«Μόλις ξαναβρεθείτε σε καλή σύνδεση, μπορείτε να επιλέξετε να ολοκληρώσετε τη λήψη και να συνεχίσετε να βλέπετε, αποφεύγοντας τα αιφνίδια μηνύματα που σας ειδοποιούν ότι εξαντλήθηκαν τα δεδομένα σας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Θέλουμε πάντα να διευκολύνουμε τα μέλη μας να έχουν πρόσβαση στις αγαπημένες τους σειρές ή ταινίες, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, τη συσκευή, τη σύνδεση ή την τοποθεσία τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Να σημειωθεί πως μέχρι πρότινος, δεν επιτρεπόταν από την υπηρεσία η δυνατότητα προβολής περιεχομένου, εάν δεν είχε ολοκληρωθεί η λήψη.

Ωστόσο, προς το παρόν μόνο οι χρήστες συσκευών Android επωφελούνται από την καινούργια λειτουργία του Netflix, καθώς οι δοκιμές σε iOS θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες.