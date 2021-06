Κιμ Καρντάσιαν: «Αισθάνομαι αποτυχημένη»- Ξεσπά σε κλάματα για το τρίτο διαζύγιό της [ΒΙΝΤΕΟ]

«Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Νιώθω αποτυχημένη» λέει με κλάματα η Κιμ Καρντάσιαν στο προτελευταίο επεισόδιο του Keeping Up with The Kardashians.

Η τηλεπερσόνα μιλά στις αδερφές της για το πολύκροτο διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ και παραδέχεται πως αισθάνεται αποτυχημένη καθώς αυτός είναι ο τρίτος της γάμος που καταλήγει σε διαζύγιο.

Η 40χρονη υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον πατέρα των τεσσάρων παιδιών της τον Φεβρουάριο, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές.

Στο τελευταίο επεισόδιο του Keeping Up With The Kardashians, οι οπαδοί παρακολουθούν τα οικογενειακά δεινά του ζευγαριού, με τον ίδια την Κιμ Καρντάσιαν να είναι αναστατωμένη από τη μετακόμιση του πρώην συζύγου της στο ράντσο του στο Γουαιόμινγκ.

«Ειλικρινά δεν μπορώ να συνεχίσω πια, γιατί είμαι ακόμα έτσι, γιατί είμαι κολλημένη όλα αυτά τα χρόνια στο ίδιο σημείο;» λέει τονίζοντας ότι ο Κάνιε είναι ένας καταπληκτικός μπαμπάς.



Θεωρεί ωστόσο ότι «αξίζει» κάποιον που μπορεί να τον ακολουθήσει σε όλη τη χώρα. «Νιώθω γαμ@@@ αποτυχημένη, είναι ο γαμ@@ τρίτος γάμος....Αλλά δεν μπορώ να το σκέφτομαι αυτό. Θέλω να είμαι ευτυχισμένη» λέει στις αδελφές της με κλάματα στα μάτια.

Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, που γυρίστηκε το 2020, η αδελφή της Κλόε, αποκαλύπτει ότι η διάλυση του γάμου της Κιμ είχε επιπτώσεις σε όλη την οικογένεια.

«Η Κιμ είναι από τα πιο απίστευτα άτομα και προσπαθεί να προστατεύσει αυτή την ένωση (με τον Κάνιε) μεταξύ τους με κάθε κόστος, αλλά είναι δύσκολο όταν φέρεις αυτή την ευθύνη στους ώμους σου και θέλω απλά να φροντίσει και τον εαυτό της» λέει.

Οι σκηνές αυτές είναι μέρος του προτελευταίου επεισοδίου του KUWTK, το οποίο ολοκληρώνεται μετά από 14 χρόνια και 20 σεζόν. Το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί την επόμενη εβδομάδα.