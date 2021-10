Κατερίνα Στικούδη: Οι πρώτες εικόνες από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του μωρού

Η Κατερίνα Στικούδη έφερε στον κόσμο το πρώτο της μωρό την Κυριακή και σήμερα μοιράστηκε με τους φανς τις πρώτες εικόνες από το μαιευτήριο, σε μία σειρά από insta-stories με λουλούδια, κάρτες φιλιά και χαμόγελα.

Η τραγουδίστρια γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ένα αγόρι, καρπό της σχέσης της με τον Βαγγέλη Σερίφη με τον οποίο είναι μαζί περίπου μία δεκαετία.

Με σύντομα βίντεο, η Κατερίνα Στικούδη μοιράστηκε την θέα από το δωμάτιο του μαιευτηρίου. Σε άλλο βίντεο η ίδια χαμογελά ασυγκράτητα στο κρεβάτι, κρατώντας ένα μπλε μπαλόνι με το μήνυμα "it's a boy".

Από τους φίλους και τους συνεργάτες - παλιούς και νέους - που έστειλαν παιχνίδια για το μωρό και ανθοδέσμες για την ίδια, δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο Νίκος Κοκλώνης, με τον οποίο παρουσιάζουν το Just the 2 of Us και η δισκογραφική εταιρεία Minos Emi. Λουλούδια έστειλαν και ο Νίκος Βουρλιώτης και η Ελευθερία Ελευθερίου.

Όπως φαίνεται από ένα από τα stories, το ζευγάρι μάλλον ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το μαιευτήριο - αν δεν το έχει ήδη κάνει.

«Πήγαν όλα καλά, γέννησε ένα αγοράκι υγιέστατο 3.300 κιλά και 54 εκατοστά ύψος. Η Κατερίνα είναι μια χαρά» δήλωσε ο γυναικολόγος Ιωάννης Φρουδαράκης. «Είχε έναν σχετικά δύσκολο τοκετό. Ήταν βέβαια πολύ συγκεντρωμένη και πολύ συνεργάσιμη με ψυχραιμία γιατί χρειάστηκε και η δική της βοήθεια. Εκεί βασιζόμαστε άλλωστε και εμείς όταν κάνουμε έναν τοκετό, στη βοήθεια της γυναίκας. Η Κατερίνα είναι μια χαρά, πολύ χαρούμενη, έζησαν αυτή την εμπειρία μαζί με τον σύζυγό της. Ήταν μαζί της όλη την ώρα και στη διάρκεια του τοκετού και στην προετοιμασία. Ήταν διαρκώς μαζί της και την ενθάρρυνε»