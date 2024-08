Η Μάιλι Σάιρους βραβεύτηκε ως η νεότερη «Disney Legend» και ξέσπασε σε δάκρυα

Η Μάιλι Σάιρους έγινε η νεότερη σταρ που έλαβε την τιμητική διάκριση «Disney Legend», μια αναγνώριση που απονέμεται σε σημαντικές προσωπικότητες της Disney. Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως Hannah Montana στη σειρά του Disney Channel, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2006 όταν η Μάιλι ήταν μόλις 13 ετών.

Σε μια συγκινητική ομιλία στην εκδήλωση D23, η Μάιλι δήλωσε ότι είναι ακόμη υπερήφανη για τον ρόλο της ως Hannah Montana. Νωρίτερα φέτος, η Μάιλι κέρδισε το πρώτο της Grammy με το τραγούδι «Flowers», το οποίο αναγνωρίστηκε ως το τραγούδι της χρονιάς για το 2023 και παρέμεινε για 10 εβδομάδες στην κορυφή των βρετανικών charts.

Η 31χρονη τραγουδίστρια έλαβε θερμή υποδοχή από το κοινό των 12.000 ατόμων στο Honda Centre στο Anaheim της Καλιφόρνιας, όπου εδρεύει η Disneyland. Στην ομιλία της, τόνισε ότι «κάποια πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που υποδύθηκε την έφηβη pop star που ζει διπλή ζωή, αλλά ταυτόχρονα τίποτα δεν έχει αλλάξει».

Η Αμερικανίδα σταρ εμφανίστηκε στη σκηνή με τη συνοδεία της country τραγουδίστριας Lainey Wilson, η οποία ερμήνευσε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Hannah Montana, «The Best of Both Worlds». Η Μάιλι μοιράστηκε με το κοινό την εμπειρία της από την πρώτη της εμφάνιση ως Hannah, αναφέροντας πως "στην πραγματικότητα, ήμουν ένα μικρό κορίτσι με ξανθιά περούκα στο εμπορικό κέντρο, με ένα μεγάλο όνειρο". Τόνισε ότι το βραβείο αυτό είναι αφιερωμένο στην Hannah Montana και στους πιστούς θαυμαστές της, καθώς και σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του ονείρου της.

Η Μάιλι έκανε και ένα χιουμοριστικό σχόλιο, λέγοντας ότι «δεν δημιουργήθηκε σε κάποιο εργαστήριο», αναφερόμενη σε φήμες που θέλουν τους παιδικούς σταρ της Disney να «δημιουργούνται» στα γραφεία της εταιρείας στην Καλιφόρνια. Επίσης, αναφέρθηκε στην αλλαγή της εικόνας της μετά την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ της, «Bangerz», το 2013, όταν απομακρύνθηκε από το παιδικό προφίλ της.

Στην ίδια εκδήλωση, τιμήθηκαν επίσης ο ηθοποιός Harrison Ford, γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες "Star Wars" και "Indiana Jones", και η βραβευμένη με Όσκαρ Jamie Lee Curtis. Ο Harrison Ford δήλωσε ενθουσιασμένος και ευγνώμων για την τιμή, ενώ η Jamie Lee Curtis τόνισε ότι οι θρύλοι «δημιουργούνται όταν καλλιεργούνται και εκπαιδεύονται». Συνολικά, 14 άτομα αναγνωρίστηκαν ως Disney Legends στην εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων του συνθέτη John Williams και της σχεδιάστριας κοστουμιών Colleen Atwood.

