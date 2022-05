Η επιστροφή του Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι ετοιμάζεται να κάνει την επάνοδό του σε πρωταγωνιστικό ρόλο με το «1242 – Gateway To The West» μία ταινία που θα διατίθεται προς πώληση στις φετινές Κάννες.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Eric Roberts, Christopher Lambert και Terence Stamp.

Η ταινία είναι μεταξύ εκείνων που θα διατεθούν στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών ως μέρος του Cannes Market. Σκηνοθέτης της ο Ούγγρος Peter Soos ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Aron Horvath και Joan Lane.

Αν και εμφανίστηκε στο low budget φιλμ «L’uomo Che Disegnò Dio» πέρυσι, το «1242» θα σημάνει για τον Κέβιν Σπέισι την πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση από όταν ξέσπασε το σεξουαλικό σκάνδαλο εναντίον του το 2017.

Ο ηθοποιός Anthony Rapp ήταν ο πρώτος που τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση το 1986, ενώ ακολούθησαν και άλλοι καταγγέλλοντες.

Ο Σπέισι έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Τότε απομακρύνθηκε από την σειρά του Netflix, «House Of Cards» όπου πρωταγωνιστούσε ενώ αντικαταστάθηκε από τον Christopher Plummer στην ταινία του Ridley Scott, «All The Money In The World».

Με πληροφορίες του NME