Χριστουγεννιάτικες ταινίες: Γιατί δεν τις βαριόμαστε ποτέ; Πέντε πράγματα που τις κάνουν άκρως εθιστικές

Κάθε χρόνο εμφανίζεται παραδοσιακά μια ολόφρεσκη σοδειά χριστουγεννιάτικων ταινιών για τους σινεφίλ- και η φετινή δεν διαφέρει καθόλου.

Το 2022 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το «Falling for Christmas» της Λίντσεϊ Λόχαν, για μια κληρονόμο που παθαίνει ατύχημα στο σκι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και τη μουσική κωμωδία «Spirited», με πρωταγωνιστές τους Γουίλ Φέρελ, Ράιαν Ρέινολντς και Οκτάβια Σπένσερ.

Ή αν προτιμάτε κάτι λίγο διαφορετικό, υπάρχει το «Violent Night», για μια επίλεκτη ομάδα μισθοφόρων που εισβάλλει σε ένα οικογενειακό συγκρότημα την παραμονή των Χριστουγέννων, παίρνοντας ομήρους όλους όσοι βρίσκονται μέσα.

Ωστόσο, μόνο ο χρόνος θα δείξει αν θα ενταχθούν με την σειρά τους στη λίστα με τις κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες όπως τα «Home Alone», «Love Actually» και «Elf» που οι φανς λατρεύουν να βλέπουν.

Ποια είναι όμως τα συστατικά της τέλειας χριστουγεννιάτικης ταινίας; Και τι τις κάνει τόσο εθιστικές; Σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και κριτικοί αναλύουν στο BBC τα πιο σημαντικά στοιχεία των χριστουγεννιάτικων ταινιών τις κάνουν τόσο αγαπητές.

Το μήνυμα

Για τη σεναριογράφο και σκηνοθέτη του «Nativity!», Ντέμπι Άιζιτ, η τέλεια χριστουγεννιάτικη ταινία ξεκινά με το τέλειο μήνυμα.

«Όλες οι χριστουγεννιάτικες ταινίες που αγαπώ - It's A Wonderful Life, A Christmas Carol, Elf - έχουν ως βασικό θέμα την εξιλέωση», λέει. «Η ιδέα ότι ο καθένας μπορεί να σωθεί, ακόμη και από τον εαυτό του, και πως τα Χριστούγεννα είναι κατά κάποιο τρόπο η μαγική εποχή του χρόνου όπου αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί. Είναι κάτι που βρίσκω πολύ ενθαρρυντικό».

Η Ντέμπι, η οποία λέει ότι ο χαρακτήρας του Μάρτιν Φρίμαν στο «Nativity!» βασίζεται εν μέρει στον Εμπενίζερ Σκρουτζ στην κλασική ιστορία του τσαρλς Ντίκενς, πιστεύει ότι οι χριστουγεννιάτικες ταινίες συνδέονται με το κοινό λόγω των απλών, εμπνευσμένων μηνυμάτων τους.

«Είναι ένα υπέροχο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο μέσω των χριστουγεννιάτικων ταινιών: ελπίδα για την ανθρώπινη φύση, την καλοσύνη και ότι μπορούμε να αλλάξουμε».

Και η Κάρα Τζ. Ράσελ, σεναριογράφος των «The Knight Before Christmas» και «The Great Christmas Switch», συμφωνεί. «Νομίζω ότι οι χριστουγεννιάτικες ταινίες δίνουν ελπίδα, την αίσθηση ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη και ότι οι άνθρωποι νοιάζονται».

Η Κάρα θυμάται ένα απλό μήνυμα από την ταινία «It's A Wonderful Life» του 1946 που κάνει την ίδια και την οικογένειά της να την παρακολουθούν κάθε χρόνο. «Εκείνο το διάσημο απόσπασμα, "Κανένας άνθρωπος που έχει φίλους, δεν είναι αποτυχημένος", νομίζω ότι είναι πολύ αληθινό».

Η διάθεση

Και εξίσου σημαντικό με το τι λένε οι χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι το πώς μας κάνουν να αισθανόμαστε, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Οι καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι καθησυχαστικές, αστείες, αγαπησιάρικες και χαλαρές», λέει ο κριτικός κινηματογράφου του BBC Radio 1, Άλι Πλαμπ. «Σου δίνουν αυτό το αίσθημα θαλπωρής που νιώθεις όταν είσαι τυλιγμένος σε μια κουβέρτα στον καναπέ. Και αυτό είναι που λαχταράει ο κόσμος».

Ξεχωρίζει τη ρομαντική κωμωδία «Love Actually» του 2003 ως μια «επίθεση με πολυβόλο από γλυκανάλατες, κλισέ, ευχάριστες στιγμές».

«Δεν είναι υψηλή τέχνη, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να απολαύσει στην ταινία. Νιώθω ότι οι χριστουγεννιάτικες ταινίες πετυχαίνουν καλύτερα όταν δεν είναι πολύ δύσκολες».

Love Actually

Η οικειότητα

Ένα άλλο βασικό συστατικό της τέλειας χριστουγεννιάτικης ταινίας, λένε οι ειδικοί, είναι το πώς ξυπνούν αναμνήσεις από την παιδική μας ηλικία.

«Ακόμα και αν είναι υποσυνείδητα, σε ταξιδεύουν πίσω σε μια εποχή που ένιωθες ευτυχισμένος και ασφαλής», λέει η Debbie, της οποίας το franchise «Nativity!» έχει πλέον δημιουργήσει τέσσερις ταινίες και ένα θεατρικό μιούζικαλ. «Έχει να κάνει με τη μουσική, τα χρώματα, τα λαμπερά φώτα και τα επικά χριστουγεννιάτικα δέντρα και στολίδια».

Και είναι αυτή η οικειότητα, που ξεκινάει από την παιδική ηλικία, η οποία μας κρατάει εθισμένους, υποστηρίζει.

«Ναι, μας αρέσει να βλέπουμε και να ξαναβλέπουμε αυτές τις ταινίες. Μας αρέσει το πόσο οικείες είναι. Όταν ξέρεις μια ταινία πολύ καλά, νιώθεις ασφαλής να την παρακολουθείς, επειδή γνωρίζεις τι έρχεται και δεν είναι κάτι τρομερό ή βαρετό- είναι κάτι υπέροχο. Μπορείς να χαλαρώσεις με πλήρη επίγνωση ότι ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί και ότι θα λατρέψεις το τέλος. Όλα θα πάνε καλά», σημειώνει.

Elf

Η μουσική

Για πολλούς, τα soundtracks αγαπημένων χριστουγεννιάτικων ταινιών είναι ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τον οποίο επιλέγουν να τις βλέπουν ξανά και ξανά.

Ο Άλι ξεχωρίζει την «απολύτως εξαιρετική» μουσική στην κωμωδία «Home Alone» του 1990. «Όχι μόνο η μουσική επένδυση είναι από τις καλύτερες, αλλά και το soundtrack είναι άψογο. Διαλέγει μερικά πραγματικά παλιάς σχολής, ενδιαφέροντα τραγούδια. Όχι μόνο τα κλισέ κλασικά».

Τη μουσική της ταινίας συνέθεσε ο Τζον Γουίλιαμς, που επιμελήθηκε επίσης τη μουσική για τα Star Wars, Harry Potter, Jaws και Jurassic Park, μεταξύ άλλων- και ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

Άλλωστε η μουσική στις χριστουγεννιάτικες ταινίες μπορεί να δημιουργήσει μερικές αξέχαστες στιγμές. «Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει τον Χιου Γκραντ να χορεύει στις σκάλες με το Jump (For My Love) των Pointer Sisters στο Love Actually;», λέει.

Η σκοτεινή πλευρά

Δεν είναι, όμως, όλες οι αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες ταινίες γλυκές και ανάλαφρες. Μερικές φορές μπορεί να είναι αναπάντεχα σκοτεινές.

«Λατρεύω το "The Snowman" επειδή είναι μια απίστευτα γλυκιά ταινία, αλλά με ένα πολύ σκοτεινό κεντρί στην ουρά», λέει ο Άλαν Μακντόναλντ, συν-σεναριογράφος της χριστουγεννιάτικης ταινίας ζόμπι «Anna and the Apocalypse». «Ο χιονάνθρωπος που λιώνει στο τέλος αυτής της ταινίας είναι ένα από τα πιο θλιβερά πράγματα που έχω δει ποτέ! Είναι τόσο σκοτεινό!», προσθέτει γελώντας.

Nightmare Before Christmas

Ο Άλαν- ο οποίος λέει ότι εμπνεύστηκε από τις ταινίες «Die Hard», «Gremlins» και «The Nightmare Before Christmas» - πιστεύει ότι οι εναλλακτικές χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι τόσο δημοφιλείς επειδή μας δίνουν την ευκαιρία να «εξετάσουμε το σκοτάδι σε μια σκοτεινή εποχή του χρόνου».

«Τα Χριστούγεννα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με όσα αγαπάμε, κάτι που μπορεί να είναι πραγματικά επώδυνο μερικές φορές, και συμβιβαζόμαστε με πράγματα και ανθρώπους που έχουμε χάσει».

«Είναι μια εποχή του χρόνου που αναλογιζόμαστε το παρελθόν και προσβλέπουμε στο νέο έτος για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα», καταλήγει.