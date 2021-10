Το HBO Max έρχεται στην Ελλάδα αλλά και σε έξι ακόμα χώρες μέσα στο 2022.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της πλατφόρμας, το HBO Max θα ξεκινήσει σε Ελλάδα, Τουρκία, Εσθονία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Ολλανδία.

Πρόκειται για χώρες όπου το HBO είχε ελάχιστη έως καθόλου παρουσία στο παρελθόν.

Σε εκδήλωση για την έναρξη της παρουσίας του στην Ευρώπη, η Christina Sulebakk, γενική διευθύντρια του HBO Max EMEA, είπε επίσης ότι το HBO Max στην Ευρώπη έχει εξασφαλίσει τις κυκλοφορίες της Warner Media 45 ημέρες μετά την προβολή τους, αντίστοιχο με αυτό που ανακοίνωσε πρόσφατα η WarnerMedia στην Ασία.

Η νέα δυνατότητα ξεκινά φέτος στις Σκανδιναβικές χώρες και το επόμενο έτος στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Ισλανδία και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της WarnerMedia στο HBO Max global, Johannes Larcher, η εταιρεία στοχεύει να βρίσκεται σε 190 χώρες έως το 2026. Οι σημερινές ανακοινώσεις φέρνουν το ευρωπαϊκό σύνολο σε 27 περιοχές σε πρώτη φάση.

Το ΗΒΟ Μax είχε ήδη ανακοινώσει τη δραστηριοποίησή του στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

Στην εκδήλωση ανακοινώθηκε και το κόστος, με τις Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Φινλανδία να εμφανίζουν μειωμένες τιμές για τους συνδρομητές τους. Σε Ισπανία και Ανδόρα οι τιμές παραμένουν ίδιες.

Επιπλέον, κάθε συνδρομητής σε αυτές τις χώρες θα μπορεί να λάβει 12 μήνες υπηρεσίας πληρώνοντας το κόστος συνδρομής μόνο οκτώ μηνών.

Στη Σουηδία και τη Νορβηγία, το HBO Max θα κοστίζει λίγο περισσότερο από 10 δολ./μήνα ή εναλλακτικά 81 δολ το χρόνο, στη Δανία 9,20 δολ/μήνα ή 70 δολ. το χρόνο και στη Φινλανδία και την Ισπανία 10,40 δολ/μήνα ή 80 ευρώ το χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκαν teasers και κλιπ για διάφορους βασικούς τίτλους του HBO Max, συμπεριλαμβανομένου του spinoff του «Game of Thrones», «House of the Dragon», ένα σύντομο απόσπασμα από την τρίτη σεζόν του «Succession» κλπ.

Στην εκδήλωση εμφανίστηκε και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για να ανακοινώσει ότι η συνέχεια του «Sex and the City», «And Just Like That ...» θα προβληθεί αυτόν τον Δεκέμβριο.

«Το HBO Max έρχεται στην Ευρώπη, φέρνοντας μαζί του τις καλύτερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές από τα 100 χρόνια της Warner Bros. μαζί με τα HBO, Max Originals, DC και Cartoon Network», δήλωσε ο Larcher.

«Από το «The Matrix» και το «Game of Thrones» έως το «Mare of Easttown», «The Flight Attendant» και τα «Gossip Girl» και «The Joker» κλπ, έχουμε πραγματικά κάτι για να απολαύσουν όλοι στην οικογένεια.

Σύντομα το HBO Max θα φτάσει σε 27 κράτη και περιοχές στην Ευρώπη και 67 σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Φιλοδοξούμε να είμαστε παρόντες σε 190 εδάφη έως το 2026», τόνισε.

Με πληροφορίες του Variety