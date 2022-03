Euphoria: Καταγγελίες για «τοξικό κλίμα» στα γυρίσματα της σεζόν 2- Η απάντηση του HBO

Το «Euphoria» του HBO είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά σόου, προκαλώντας παρόμοια φρενίτιδα στους φανς όπως τα παλαιότερα «Sopranos», «Sex and the City» και «Game of Thrones».

Η δεύτερη σεζόν της σειράς έφερε στην Zendaya το πρώτο της Emmy με τον ρόλο της εθισμένης στα ναρκωτικά, αυτοκαταστροφικής έφηβης Rue, κάνοντας επίσης την Sydney Sweeney το νέο «It Girl» του Χόλιγουντ.

Η αναμονή κορυφώθηκε μετά τη διακοπή της παραγωγής για ένα χρόνο λόγω πανδημίας, με την κυκλοφορία της στο HBO να φέρνει 67 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Όταν η νέα σεζόν έκανε τελικά πρεμιέρα τον περασμένο Ιανουάριο, περίπου 13,1 εκατομμύρια θεατές φανατίστηκαν ξανά με τους ζωηρούς μαθητές γυμνασίου στα τρία πρώτα επεισόδια, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των 6,6 εκατομμυρίων θεατών της πρώτης σεζόν. Η επιτυχία της σειράς ήταν τόσο μεγάλη που το HBO έχει ήδη ανακοινώσει ότι έπεται τρίτη σεζόν.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, η επιτυχία της δεύτερης σεζόν έχει και μια σκοτεινή όψη που δεν καλοδέχτηκε το HBO.

Το γενικότερο χάος της σειράς οπωσδήποτε κορυφώθηκε στη νέα σεζόν, αλλά και εκτός αφού άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες φήμες για εντάσεις μεταξύ ορισμένων μελών του καστ και του σκηνοθέτη Sam Levinson, που φέρεται να τσακώθηκε με την Barbie Ferreira για ορισμένα στοιχεία του ρόλου της.

Ο καβγάς ήταν τόσο σοβαρός που η Barbie Ferreira φέρεται να έφυγε από το πλατό όχι μια, αλλά δυο φορές και ο Levinson να μείωσε τον χρόνο της στη σειρά. Επίσης η Ferreira, η οποία υποδύεται την Kat, φέρεται να γλίστρησε και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της σκηνής στο τζακούζι του τέταρτου επεισοδίου, όπου στραμπούληξε τον αστράγαλό της. Πηγές ανέφεραν επίσης ότι τουλάχιστον μία σκηνή σεξ με τη Ferreira κόπηκε από μια τελική έκδοση ενός επεισοδίου.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του The Daily Beast, τα γυρίσματα κρατούσαν από 15 ως 17 ώρες την ημέρα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σκηνή του πρώτου επεισοδίου με το πάρτι, όπου τα γυρίσματα φέρεται να τράβηξαν μέχρι το ξημέρωμα, «χωρίς διάλειμμα για τουαλέτα ή γεύματα στην ώρα τους», όπως καταγγέλλουν άτομα εντός της παραγωγής.

Τα γυρίσματα για το πάρτι της παραμονής Πρωτοχρονιάς ήταν τόσο βασανιστικά, που σύμφωνα με πηγές, κράτησαν μια ολόκληρη εβδομάδα και γίνονταν μόνο νύχτα. «Κάναμε γυρίσματα όλη τη νύχτα- ξεκινούσαμε στις 6 μ.μ. και πηγαίναμε μέχρι να ανατείλει ο ήλιος - 5 π.μ. - και ήμασταν τόσο κουρασμένοι», είπε η Maude Apatow στο Thrillist. «Παλεύαμε να μείνουμε ξύπνιοι!».

Ο Jacob Elordi απάντησε λιγότερο διπλωματικά. «Κάναμε γυρίσματα γι' αυτό το πάρτι πάνω από μια εβδομάδα, τόσο γρήγορα σαν να ήμασταν στην Κόλαση. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα πάρτι στο οποίο δεν θέλεις να είσαι. Καθόλου. Και δεν βλέπεις την ώρα να φύγεις», είπε.

Λέγεται ακόμη πως ο σκηνοθέτης Sam Levinson δεν είχε τη σκαλέτα των σκηνών που θα γυρίσει με αποτέλεσμα να καθυστερούν τα γυρίσματα περισσότερο.

Η απάντηση του HBO

Σε επίσημη ανακοίνωση, το HBΟ διέψευσε τα περί τοξικού κλίματος στα γυρίσματα. Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Η ευημερία του καστ και του συνεργείου στις παραγωγές μας είναι πάντα βασική προτεραιότητά μάς. Η παραγωγή ήταν σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τα πρωτόκολλα. Δεν είναι ασυνήθιστο οι δραματικές σειρές να έχουν πολύπλοκα γυρίσματα και τα πρωτόκολλα COVID προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας. Διατηρούμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με όλες τις συντεχνίες, συμπεριλαμβανομένης της SAG-AFTRA. Δεν έγιναν ποτέ επίσημες έρευνες».