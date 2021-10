Dean Cain: Δεν είναι τολμηρή ή γενναία η εμφάνιση του νέου Σούπερμαν ως bisexual

Ο τηλεοπτικός Σούπερμαν, Dean Cain, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την πρόσφατη αποκάλυψη ότι ο νέος ήρωας της DC Comics θα εμφανιστεί στο επόμενο τεύχος ως αμφιφυλόφιλος.

Μιλώντας στο «Fox & Friends» ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Σούπερμαν για τέσσερις σεζόν στην τηλεοπτική σειρά «Lois & Clark: The New Adventures of Superman» του 1993, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την απόφαση, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί ότι ένας αμφιφυλόφιλος Σούπερμαν είναι κάτι ιδιαίτερα πρωτοποριακό.

«Είναι δύσκολο για μένα να παρακολουθώ όλες τις διαφορετικές εκδοχές του Σούπερμαν και τους διαφορετικούς κόσμους και τις περιπέτειες που έχει στα κόμικς», εξήγησε.

«Είπαν ότι πρόκειται για μια τολμηρή νέα κατεύθυνση» πρόσθεσε και σημείωσε ότι ο ίδιος δεν νομίζει ότι κάτι τέτοιο ισχύει.

«Δε νομίζω ότι είναι τολμηρό ή γενναίο ή κάποια τρελή νέα κατεύθυνση. Αν το είχαν κάνει αυτό πριν από 20 χρόνια, ίσως αυτό να ήταν τολμηρό ή γενναίο. Αλλά γενναίο θα ήταν να τον βάλουν να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων στο Ιράν, όπου θα σε πετάξουν από ένα κτίριο επειδή είσαι ομοφυλόφιλος» είπε.

Ο ηθοποιός στη συνεχεία αναρωτήθηκε γιατί δεν κάνουν τον νέο Σούπερμαν υπέρμαχο των προσφύγων για να παλεύει για τις αδικίες που αντιμετωπίζουν.

«Αυτό θα ήταν γενναίο, θα το διάβαζα», πρόσθεσε. «Να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών να πηγαίνουν στο σχολείο και να εργάζονται και να ζουν και τα αγόρια να μην πέφτουν θύματα βιασμού από άνδρες Ταλιμπάν» είπε ενώ κατέληξε πως «Υπάρχει πραγματικό κακό σε αυτόν τον κόσμο σήμερα, πραγματική διαφθορά και κυβερνητική υπέρβαση».

«Θα ήταν υπέροχο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να δω τον χαρακτήρα να το κάνει αυτό».

Με πληροφορίες του Fox