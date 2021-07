COSMOTE TV: Οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα το φετινό καλοκαίρι

ADVERTORIAL

Το καλοκαίρι είναι εδώ και όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει όλο και περισσότερο, είναι η ιδανική περίοδος για δροσερές βραδιές στο σπίτι με αγαπημένες και νέες σειρές. H COSMOTE TV, τη φετινή σεζόν, φέρνει στις οθόνες μας μια επιλογή από επιτυχημένες σειρές, αλλά και ολόκληρους κύκλους για καλοκαιρινό binge-watching.

Από την πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του Creepshow, της σειράς τρόμου από τον δημιουργό του The Walking Dead, μέχρι το διασκεδαστικό Private Eyes που επιστρέφει για πέμπτη σεζόν, αλλά και το Reyka, ένα crime drama που θίγει κοινωνικοπολιτικά θέματα στη Νότια Αφρική, με ένα σπουδαίο cast. Όσο για το binge-watching της υπόθεσης, το Weeds έρχεται με 8 κύκλους για όλες τις καλοκαιρινές βραδιές της σεζόν, ενώ ακολουθούν δύο σημαντικές πρεμιέρες.

Creepshow Κ2 (Τρόμου, Θρίλερ)

Το Creepshow είναι μια σειρά που ενθουσίασε τους απανταχού fans του horror από την πρώτη κιόλας σεζόν, καθώς βασίζεται στην ομώνυμη θρυλική ταινία του George Romero από το 1982. Το σύγχρονο adaptation του Greg Nicotero, του δημιουργού της εξίσου επιτυχημένης σειράς The Walking Dead, πήρε την υψηλότερη βαθμολογία ως νέα σειρά τρόμου στις προτιμήσεις του κοινού το 2019 όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Στον πολυαναμενόμενο δεύτερο κύκλο, συνεχίζει η ίδια μορφή αυτοτελών επεισοδίων που υπόσχονται ακόμα περισσότερο τρόμο και ακόμα περισσότερους γνωστούς συντελεστές στην παραγωγή.

Σε ό,τι αφορά το cast, τις εμφανίσεις τους κάνουν οι Anna Camp (Pitch Perfect) και Adam Pally (The Mindy Project) στο «Shapeshifters Anonymous», γραμμένο για μια «άτυχη» ψυχή που απευθύνεται σε support group για λυκάνθρωπους. Το «Model Kid», ένα από τα επεισόδια που έχουν συζητηθεί ήδη αρκετά, αφορά έναν 12χρονο fan μεσαιωνικών τεράτων που στρέφει την δημιουργικότητα του σε χειροποίητα μοντέλα κιτ, για να ξεφύγει από την απογοητευτική καθημερινότητα.

Προβολή: Κυριακή 4 Ιουλίου στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 22:00. Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο. Στη συνέχεια, κάθε εβδομάδα θα προβάλλεται ένα επεισόδιο, στις 22:00. Αριθμός επεισοδίων: 7. Όλα τα επεισόδια ανεβαίνουν στο COSMOTE TV PLUS όπου είναι διαθέσιμος και ο 1ος κύκλος.

Private Eyes Κ5 (Έγκλημα, Κωμωδία, Δράμα)

Ο συνδυασμός μυστηρίου και καλής κωμωδίας είναι σπάνιος, αλλά το Private Eyes τον καταφέρνει - γι' αυτό, άλλωστε, η σειρά έχει αγαπηθεί τόσο εδώ και πέντε σεζόν. Η ιστορία ακολουθεί τον πρώην επαγγελματία αθλητή Matt Shade, που αποφασίζει να συνεργαστεί με την φαινομενικά σκληρή, αλλά στην πραγματικότητα εύθραυστη, ιδιωτική ντετέκτιβ Angie Everett, αλλάζοντας τη ζωή του για πάντα. Ο συνδυασμός τους αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένος, ενώ η εξέλιξή τους ως χαρακτήρες στη σειρά, αποτελεί ένα από τα δυνατά της σημεία. Μάλιστα, το Private Eyes έχει προβληθεί σε περισσότερες από 160 χώρες, και έχει σημειώσει ρεκόρ τηλεθέασης σε Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, ενώ αναμένεται να πάρει το πράσινο φως και για τον 6ο κύκλο.

Προβολή: Παρασκευή 10 Ιουλίου στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 22.00. Αριθμός επεισοδίων 10. Οι προηγούμενοι κύκλοι είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Πρωταγωνιστούν: Jason Priestley (Beverly Hills 90210), Cindy Sampson (Rookie Blue)

Reyka (Θρίλερ, Έγκλημα, Δράμα)

Το Reyka είναι μια σειρά που ακολουθεί μια μακρά παράδοση που έχει η Νότια Αφρική στις τηλεοπτικές σειρές της, να πραγματεύεται, δηλαδή, διάφορα κοινωνικοπολιτικά θέματα που αποτελούν ταμπού. Η συγκεκριμένη σειρά περιλαμβάνει αρκετές σκοτεινές και ενδεχομένως σοκαριστικές στιγμές, ένα στοιχείο που την έχει κάνει να ξεχωρίσει. Τα 8 επεισόδια της σειράς περιλαμβάνουν ιστορίες που εναλλάσσονται αλλά πάντα συνδέονται μεταξύ τους, μέσα από ένα εξαιρετικό σενάριο.

Η Reyka Gama είναι μια criminal profiler στη Νότια Αφρική, που έπεσε θύμα απαγωγής ως παιδί το 1994. Αυτό της έχει προσφέρει τόσο βαθιά γνώση, όσο και διερευνητική ματιά σε εγκληματίες με αποκλίνουσες συμπεριφορές, όσο εργαζόταν για την Scotland Yard του Λονδίνου. Εμείς, τη βλέπουμε να επιστρέφει στην πατρίδα της στην επαρχία KwaZulu-Natal, πιο ώριμη αλλά και μητέρα, με σκοπό να ερευνήσει μια σειρά δολοφονιών από έναν serial killer.

Με φόντο πανύψηλα χωράφια από ζαχαροκάλαμο, αυτό το πολυεπίπεδο θρίλερ ακολουθεί τη Reyka καθώς χρησιμοποιεί την εμπειρία της αλλά και τα προσωπικά της βιώματα, για να ανακαλύψει έναν αδίστακτο δολοφόνο, ενώ η δυσπιστία των ντόπιων στην αστυνομία, η εγκληματική ενέργεια που καταστρέφει τα αποδεικτικά στοιχεία και η σοβαρή έλλειψη πόρων της αστυνομίας δυσχεραίνουν την εξέλιξη των ερευνών. Μυστικά και ψέματα που επαναφέρουν τη Reyka στη δική της συγκλονιστική παιδική εμπειρία ως θύμα απαγωγής και αιχμαλωσίας από τον τοπικό αγρότη Angus Speelman, κατά τη διάρκεια των ιστορικών πρώτων εκλογών μετά το Απαρτχάιντ το 1994. Εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο στην πλοκή είναι η ίδια η τοποθεσία, που έχει οργανικό ρόλο στην ιστορία, καθώς και τα περιβάλλοντα κοινωνικοπολιτικά στοιχεία: η διαφθορά στους κόλπους της τοπικής αστυνομίας, ένα χαλασμένο οδικό δίκτυο, η μηδενική σχεδόν πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι ανεκπαίδευτοι και λιγοστοί αστυνομικοί.

Fun Facts:

-Ο απαγωγέας της Reyka όταν εκείνη ήταν μικρή, από τον οποίο κατάφερε (;) τελικά να ξεφύγει - και στον οποίο θα στραφεί, ενήλικη πια, για βοήθεια προκειμένου να βρει και να συλλάβει τον κατά συρροή δολοφόνο που αφήνει πίσω του πτώματα γυναικών, διάσπαρτα στις φυτείες -, είναι ένας ψυχοπαθής, πλην γοητευτικός, ντόπιος αγρότης. Τον υποδύεται ο, τρις υποψήφιος για βραβείο ΛΟΡΕΝΣ ΟΛΙΒΙΕ, Σκωτσέζος ηθοποιός, Iain Glen. Ο Glen είναι γνωστός από τα τηλεοπτικά Game of Thrones, Downton Abbey και τις ταινίες Resident Evil, Tomb Raider.

-Τη Reyka υποδύεται η ηθοποιός Kim Engelbrecht που γεννήθηκε το 1980 στο Cape Town της Νοτίου Αφρικής. Έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως το Eye in the Sky με την Helen Mirren και το The Flash, αλλά και στο πολυβραβευμένο drama series Isidingo, με εκτελεστικό παραγωγό τον δημιουργό του Reyka, Rohan Dickson.

-Το Reyka είναι σκηνοθετημένο από δύο γυναίκες, τη Zee Ntuli (Hard to Get) και την Catherine Cooke (The Girl from St Agnes).

-Στο εξαιρετικό cast, εκτός από τους βασικούς πρωταγωνιστές, θα βρούμε και μερικούς από τους πιο σπουδαίους ηθοποιούς της Νότιας Αφρικής, όπως ο Ian Roberts (έχει στην κατοχή του βραβείο ΕΜΥ), η Fiona Ramsay (The Salvation) και ο David Butler (Copland), ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα από καρκίνο του πνεύμονα στα 61 του χρόνια.

Προβολή: Δευτέρα 26 Ιουλίου στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 22:00. Αριθμός επεισοδίων: 8.

Πρωταγωνιστούν: Kim Englebrecht (The Flash), Iain Glen (Game of Thrones)

Weeds (8 κύκλοι διαθέσιμοι από 1/08 στο COSMOTE TV PLUS )

Η πετυχημένη σειρά Weeds ακολουθεί την ιστορία μιας χήρας (Mary-Louise Parker), μητέρας δύο αγοριών, που ζει σ' ένα αμερικάνικο προάστιο, η οποία αρχίζει να εμπορεύεται μαριχουάνα προκειμένου να διατηρήσει τον ακριβό τρόπο ζωής που είχε πριν τον πρόσφατο θάνατο του συζύγου της. Γρήγορα, βέβαια, θ' ανακαλύψει πως οι γείτονες της είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο εθισμένοι στα ναρκωτικά (και σε διάφορα άλλα πράγματα) απ' όσο εκείνη αρχικά νόμιζε.

Fun Facts:

- Η τηλεοπτική σειρά WEEDS είναι κάτι μεταξύ μαύρης κωμωδίας και δράματος που ξεκίνησε να προβάλλεται στο αμερικάνικο Showtime τον Αύγουστο του 2005 για να ολοκληρωθεί μετά από οκτώ κύκλους τον Σεπτέμβριο του 2012. Έγινε έτσι και η μακροβιότερη σειρά (102 επεισόδια) του Showtime, ρεκόρ που έσπασε το Shameless το 2018.

- Δημιουργός του WEEDS είναι η βραβευμένη με ΕΜΜΥ, Jenji Kohan, γέννημα θρέμμα του Λος Άντζελες και βετεράνος παραγωγός και σεναριογράφος. Ανάμεσα στις επιτυχίες της συγκαταλέγονται τα The Orange is the New Black, Glow, Sex and the City.

- Η Jenji Kohan έχει δηλώσει πως το τέλος κάθε κύκλου αντανακλά και την εμμονή της με κάποιον σκηνοθέτη. Για παράδειγμα, το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν με τίτλο Godfather ήταν ένας φόρος τιμής στο γκανγκστερικό έπος του Φράνσις Φορντ Κόπολα, ενώ εκείνο της έκτης σεζόν ήταν αφιερωμένο στον Άλφρεντ Χίτσκοκ, εξ ου και η cameo εμφάνιση της ίδιας της Kohan.

- Τον Νοέμβριο του 2019 ανακοινώθηκε πως βρίσκεται στα σκαριά ένα spin-off της σειράς, με τίτλο WEEDS 4.20. Οι Mary-Louise Parker και Elizabeth Perkins ξαναπιάνουν τους ρόλους τους για μια νέα ιστορία που εξελίσσεται δέκα χρόνια μετά την αρχική.

Όσο για τις δύο νέες πρεμιέρες που θα δούμε το φετινό καλοκαίρι στην COSMOTE TV, το φινάλε της σειράς Wentworth ολοκληρώνει τις ιστορίες των κρατούμενων της φυλακής, αλλά και του προσωπικού του σωφρονιστικού ιδρύματος. Ο τελευταίος κύκλος του κριτικά αναγνωρισμένου και βραβευμένου δράματος που έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο από το 2013, αναμένεται με μεγάλη αγωνία από τους fans παγκοσμίως.

Προβολή: 1ο επεισόδιο την Τετάρτη 25/08 στο COSMOTE TV PLUS. Τα επεισόδια θα ανεβαίνουν στην υπηρεσία εβδομαδιαία, 24 ώρες μετά το εξωτερικό (1 eps/week). Όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς, είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Η σειρά θα προβληθεί αμέσως μετά την πρεμιέρα της στην Αυστραλία.

Η σειρά Britannia επιστρέφει με τον 3ο της κύκλο, μετά από ένα εκρηκτικό φινάλε στη δεύτερη σεζόν. Ένας νέος τρομακτικός χαρακτήρας κάνει την εμφάνισή του στο πρόσωπο της Hemple, συζύγου του Στρατηγού Aulus, η οποίακαταφτάνει στην Britannia με άγριες διαθέσεις, μετά την αποτυχημένη απόπειρα αιχμαλωσίας του Cait από τον σύζυγο της και δείχνει διατεθειμένη να μην αφήσει τίποτε όρθιο στο πέρασμά της.

Προβολή: Τετάρτη 25/08 στο COSMOTE SERIES HD στις 22.00 με διπλό επεισόδιο, 24 ώρες μετά την Αγγλία, όλα τα επεισόδια του κύκλου θα είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS μετά την προβολή τους καθώς και οι προηγούμενοι 2 κύκλοι της σειράς.

Για αυτές και πολλές ακόμα σειρές στην COSMOTE TV δείτε περισσότερα εδώ.