Βραβεία Emmy: Το «Shogun» έσπασε κάθε ρεκόρ, ενώ η Jamie Lee Curtis κέρδισε το πρώτο της

Το «Shogun» κατέκτησε 14 βραβεία στα Creative Arts Emmy Awards, σημειώνοντας το ρεκόρ για τα περισσότερα βραβεία που έχουν απονεμηθεί ποτέ σε μία σεζόν τηλεοπτικής σειράς. Παράλληλα, το «The Bear» κέρδισε επτά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού για την Καλύτερη Γκεστ Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά, το οποίο απέσπασε η Jamie Lee Curtis.

Στη δεύτερη βραδιά των Creative Arts Emmys, που πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες, το “Shogun” έγινε το όνομα που ακούστηκε περισσότερο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 13 βραβείων που είχε θέσει η σειρά "John Adams" το 2008, πριν ακόμη από την κύρια τελετή των Emmy στις 15 Σεπτεμβρίου, όπου μπορεί να κερδίσει έως και πέντε επιπλέον βραβεία.

Το “Shogun”, μια σειρά του FX που εξιστορεί πολιτικές ίντριγκες στην Ιαπωνία της φεουδαρχίας, κέρδισε 14 από τα 16 πιθανά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών για κοστούμια, μακιγιάζ, μοντάζ, κασκαντέρ και κινηματογράφηση, καθώς και το βραβείο Καλύτερου Γκεστ Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά για τον Néstor Carbonell.

Η Jamie Lee Curtis συγκινήθηκε καθώς κέρδισε το πρώτο της Emmy, 18 μήνες μετά το πρώτο της Όσκαρ για το “Everything Everywhere All at Once”. Δήλωσε ότι είναι η «πιο τυχερή γυναίκα στον κόσμο» και εκτίμησε τη δουλειά της σε αυτό το επίπεδο βάθους και πολυπλοκότητας.

Η δημιουργική ομάδα των Benj Pasek και Justin Paul μπήκε στο κλειστό κλαμπ EGOT, κατακτώντας το πρώτο τους Emmy για τραγούδι που έγραψαν για το “Only Murders in the Building”, ενώ είχαν ήδη κερδίσει Όσκαρ, Grammy και Tony.

Η βραδιά περιλάμβανε επίσης νίκες για την Michaela Coel ως Καλύτερη Γκεστ Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά για το “Mr. and Mrs. Smith”, και για τον Jon Bernthal, που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Γκεστ Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για το επεισόδιο “Fishes” του “The Bear”.

Το “Shogun” αναστάτωσε τον διαγωνισμό των Emmy όταν αποφάσισε τον Μάιο να αλλάξει κατηγορία από περιορισμένη σε δραματική σειρά, εξασφαλίζοντας τις περισσότερες υποψηφιότητες με 25 συνολικά.

Οι δύο βραδιές των Creative Arts Emmys θα προβληθούν σε μια ενιαία εκπομπή στις 14 Σεπτεμβρίου στο FXX και θα είναι διαθέσιμες για streaming στο Hulu την επόμενη μέρα. Η κεντρική τελετή των Primetime Emmy Awards, που θα φιλοξενηθεί από τους Dan και Eugene Levy, θα διεξαχθεί στο Peacock Theater και θα προβληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στο ABC.

Με πληροφορίες από Associated Press