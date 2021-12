And Just Like That: Το γλυκόπικρο αντίο στον Γουίλι Γκάρσον- Η αφιέρωση και το τέλος του Stanford Blatch

Το «And Just Like That...» αποχαιρέτησε τον Γουίλι Γκάρσον aka Stanford Blatch- έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του.

Προσοχή: Το άρθρο περιέχει spoilers από τα πρώτα τέσσερα επεισόδια του «And Just Like That...»

Η σίκουελ σειρά του «Sex and the City» διόρθωσε το τέταρτο επεισόδιο για να συμπεριλάβει μια ξαφνική αλλαγή καριέρας και μια ίσως όχι και τόσο αναπάντεχη εξέλιξη στο γάμο του Stanford Blatch -του γκέι κολλητού της Carrie.

Τον ρόλο υποδύθηκε με επιτυχία ο Willie Garson, ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 57 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο ηθοποιός ενσάρκωσε τον ρόλο στην πρωτότυπη σειρά, τις δυο επόμενες ταινίες και το spin-off του HBO Max που έκλεισε με την αφιέρωση: «Στη μνήμη του αγαπημένου μας Willie Garson».

Stanford (Willie Garson) και Anthony (Mario Cantone) στήριξαν ο ένας τον άλλο μετά τον θάνατο του Mr.Big (Chris Noth).

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του ηθοποιού ήταν στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου, αλλά αυτήν την εβδομάδα «επανήλθε» στη σειρά μέσα από ένα χειρόγραφο σημείωμα στην Carrie (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), που ήδη θρηνεί τον θάνατο του Mr. Big.

«Λατρεμένη μου Κάρι, όταν θα διαβάζεις αυτό θα είμαι στο Τόκιο», ξεκινά το σημείωμα. «Δεν μπορούσα να σου το πω- όχι χωρίς να κλάμα. Και έχεις κλάψει αρκετά», προσθέτει. Σε μια αναπάντεχη εξέλιξη του σεναρίου, ο Stanford φεύγει από τις ΗΠΑ για να αναλάβει έναν 17χρονο σταρ του TikTok που είναι διάσημος στην Ασία, σύμφωνα με τον σύζυγό του, Anthony (Μάριο Καντόν, 62).

Ο Stanford εκμεταλλεύεται, όμως, την ξαφνική του αναχώρηση για να ζητήσει επίσης διαζύγιο. «Δεν το καταλαβαίνω- ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι», λέει ο Anthony στην Carrie.

Anthony (Mario Cantone), Carrie (Sarah Jessica Parker) και Stanford (Willie Garson) στο μνημόσυνο του Big στο δεύτερο επεισόδιο του "And Just Like That …".

Οι φανς του SATC γνωρίζουν καλά την πάλαι ποτέ ανταγωνιστική σχέση και το μίσος μεταξύ τους όταν Stanford και Anthony συναντήθηκαν πρώτη φορά στην τέταρτη σεζόν του Sex and the City, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια της Σάρλοτ (Κριστίν Ντέιβις) να βγουν οι δυο τους ραντεβού στα τυφλά.

Η έχθρα τους μετατράπηκε ωστόσο σε ένα παθιασμένο φιλί την Πρωτοχρονιά του 2008, στην πρώτη ταινία Sex and the City και σε γάμο στο σίκουελ «Sex and the City 2», που ακολούθησε το 2010. Οι νεόνυμφοι είχαν χορέψει μέχρι και το «Single Ladies» της Beyoncé δια στόματος Liza Minnelli.

Και ενώ το ζευγάρι επιβεβαίωσε την αγάπη του ο ένας για τον άλλον στον απόηχο του θανάτου του Big, συνεχώς προκύπταν καυγάδες στην επιφάνεια στα τρία πρώτα επεισόδια του spin-off. Ωστόσο οι σεναριογράφοι της σειράς βρήκαν μια πιο ευχάριστη «έξοδο» για τον δημοφιλή χαρακτήρα από το να φύγει επίσης από τη ζωή.

«Σκέφτηκα, "Δεν θα κλίνω προς αυτό [τον θάνατο ως σενάριο]". Είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο σκηνοθέτης Μάικλ Πάτρικ Κινγκ στο Vanity Fair. «Είναι πολύ τραγικό. Δεν είναι ένας φανταστικός θάνατος. Είναι πραγματικός θάνατος», συνέχισε και πρόσθεσε ότι η τελευταία σκηνή που γύρισε ο ηθοποιός ήταν η κηδεία του Mr. Big. «Το έκανα όσο πιο ελαφρύ και ανόητο γινόταν και προχωρήσαμε».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε πρόσφατα πως την τεράστια δυσκολία να γυρίσει το φανταστικό μνημόσυνο του Mr. Big, γνωρίζοντας ότι ο Γκάρσον δεν ήταν καλά.

«Εκείνη η μέρα ήταν βασανιστική, να είσαι σε έναν φανταστικό κόσμο της απώλειας μιας ζωής, αλλά στον πραγματικό κόσμο, κάποιου που ήξερες ότι ήταν άρρωστος- ήταν η τελευταία του μέρα που εργαζόταν μαζί μας», είπε στο Vulture.