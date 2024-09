Ali Bastian: Η σταρ του Hollyoaks διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Η ηθοποιός Ali Bastian αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σταδίου 2 και υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία πριν από τη μαστεκτομή και την ακτινοθεραπεία.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Hollyoaks», που υποδύθηκε την καθηγήτρια Becca Dean από το 2001 έως το 2007, ανακάλυψε έναν όγκο ενώ θήλαζε την κόρη της, Isabella.

Η 42χρονη δήλωσε στο βρετανικό περιοδικό OK! ότι «ήταν ένα πλήρες σοκ» όταν της ανακοίνωσαν τα νέα τον Ιούνιο, προσθέτοντας: «Υπάρχουν πρωινά που ξυπνάω και το έχω ξεχάσει... και ξαφνικά το θυμάμαι. Ακόμα προσπαθώ να το επεξεργαστώ».

Η ηθοποιός μετακόμισε στο West Cork της Ιρλανδίας νωρίτερα φέτος μαζί με τον σύζυγό της, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη David O'Mahony, και τις δύο κόρες τους, την τετράχρονη Isla και τη 19 μηνών Izzy. Η Bastian είπε στο περιοδικό ότι ανησύχησε όταν η κόρη της θήλαζε «χωρίς σταματημό» και αισθάνθηκε πόνο στο στήθος της.

Παραδέχτηκε ότι υπάρχει μια «πολύ δύσκολη περίοδος όταν διαγνωστείς με καρκίνο, αλλά δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει». Πρόσθεσε: »Για μένα, εκεί άρχισε το δύσκολο ταξίδι με την εμπιστοσύνη. Δεν είναι κάτι που έρχεται φυσικά σε μένα, οπότε πρέπει να θυμίζω καθημερινά στον εαυτό μου να εμπιστεύομαι την ομάδα μου, το σχέδιο και ότι όλα θα πάνε καλά».

Η ηθοποιός δήλωσε επίσης ότι ο καρκίνος του μαστού της είναι ορμονοεξαρτώμενος, όπως και της θείας και της γιαγιάς της από την πλευρά της μητέρας της.

Μετά τη συμμετοχή της στο "Hollyoaks", εμφανίστηκε στις σειρές "The Bill", "A Touch Of Frost" και "Cavegirl", ενώ έφτασε στα ημιτελικά του "Strictly Come Dancing" το 2009, τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

Η Bastian παντρεύτηκε τον O'Mahony το 2019 και εντάχθηκε στο καστ της σειράς "Doctors" την ίδια χρονιά, αλλά ανακοίνωσε την αποχώρησή της μετά από ένα χρόνο για να επικεντρωθεί στη δημιουργία οικογένειας.

Με πληροφορίες από SkyNews