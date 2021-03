Θεσσαλονίκη: «Εικόνες συνωστισμού» για ένα ποτό take away

Εικόνες συνωστισμού έξω από κατάστημα με ποτά, παρά τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία, μεταδίδουν τοπικά μέσα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thesstoday, στη λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη, εκατοντάδες νεαροί σχημάτισαν ουρά έξω από κατάστημα για take away ποτά. Ο συνωστισμός φέρεται να προκλήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθώς οι περισσότεροι έσπευσαν τελευταία στιγμή να προμηθευτούν ένα ποτό take away, πριν από την απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 9 μμ.

Σημειώνεται ότι από νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης το παραλιακό μέτωπο της πόλης γέμισε κατοίκους που τηρώντας τα μέτρα θέλησαν να κάνουν τη βόλτα του ανήμερα της 25ης Μαρτίου.