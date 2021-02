Γιατί αφαιρούνται αναρτήσεις για τον Κουφοντίνα - Το Facebook απάντησε στην Αυγή

Εκπρόσωποι του Facebook απάντησαν στην Αυγή σχετικά με τις καταγγελίες περί αφαίρεσης αναρτήσεων ή απενεργοποίησης λογαριασμών λόγω σχολίων για τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Η εφημερίδα έστειλε μήνυμα στο Facebook προκειμένου να διαπιστώσει αν ισχύουν οι καταγγελίες χρηστών του συγκεκριμένου μέσου ότι διαγράφονται σχόλιά τους που υποστηρίζουν το αίτημα του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα.

«Τις τελευταίες ημέρες έχουν πληθύνει οι δημόσιες καταγγελίες αναφορικά με αφαίρεση αναρτήσεων ή ακόμα και "πάγωμα" λογαριασμών χρηστών, ύστερα από αναρτήσεις που αφορούσαν στην απεργία πείνας του φυλακισμένου Δημήτρη Κουφοντίνα και ουχί τη δράση του προ της φυλάκισής του. Πιο συγκεκριμένα στους χρήστες αυτούς εμφανίστηκαν μηνύματα όπως "It looks like something you posted doesn't follow our Community Standards" ή «Η δημοσίευσή σας παραβιάζει τους όρους της κοινότητάς μας σε ό,τι αφορά τα επικίνδυνα άτομα και τις επικίνδυνες οργανώσεις». Υπήρξαν επίσης καταγγελίες για περιορισμό λογαριασμών για επτά ημέρες», ανέφερε μεταξύ άλλων το avgi.gr σε μήνυμα προς το Facebook.

Ακολούθως ζήτησε απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:

- Με ποια διαδικασία ελέγχει το facebook το περιεχόμενο;

- Τι ρόλο παίζει η εταιρία σας σε αυτή τη διαδικασία;

- Έχετε παρατηρήσει αύξηση των καταγγελιών που κάνουν άλλοι χρήστες για τέτοιες αναρτήσεις;

- Έχει συμπεριληφθεί στον «αλγόριθμο» του facebook κάποια σχετική λέξη-κλειδί, με αποτέλεσμα να «κόβονται» αυτόματα οι αναρτήσεις που την περιλαμβάνουν;

Facebook: Δεν έχουν θέση τρομοκράτες, βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες και οργανώσεις μίσους

Το Facebook απάντησε στην Αυγή, μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας επικοινωνίας, με την εξής δήλωση:

«Οι τρομοκράτες, οι βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες και οι οργανώσεις μίσους δεν έχουν θέση στο Facebook και το Instagram. Σύμφωνα με την πολιτική μας για τα Επικίνδυνα Άτομα και Οργανώσεις, απαγορεύουμε σε μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως ο κ. Κουφοντίνας, να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες μας, καθώς επίσης, αποκλείουμε δημοσιεύσεις που επιδοκιμάζουν ή υποστηρίζουν αυτά τα άτομα και τις ενέργειές τους κάθε φορά που λαμβάνουμε σχετική γνώση. Η ουδέτερη τοποθέτηση αναφορικά με τρομοκρατικές ομάδες και η πληροφόρηση των Μέσων σχετικά με τις ενέργειές τους δεν αντιτίθενται στους κανόνες μας».